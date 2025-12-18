Нико Ковач притеснен от проблемите в защита

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач заяви, че има сериозни проблеми за решаване в защита преди петъчния мач с Борусия (Мьонхенгладбах), който ще бъде последен и за двата отбора за календарната 2025 година.

Валдемар Антон и Аарон Анселмино са с травми, докато Рами Бенсебайни се присъедини към националния отбор на Алжир за Купата на африканските нации. Единствената положителна новина за Ковач е завръщането на Никлас Зюле, който седмици наред лекуваше контузия в големия пръст на крака.

"Ники не е играл много време. Възстановяването му отне повече време от очакваното. Но вече тренира здраво. Направи ми добро впечатление на тренировките и е алтернатива за проблемите, които имаме", каза хърватският специалист.

Аут за мача е и халфът Джоб Белингам, който е наказан заради червения си картон в двубоя с Фрайбург миналата седмица.

Борусия (Дортмунд) заема трето място в класирането след 14 изиграни кръга с 29 точки, колкото има и вторият РБ Лайпциг. Лидер е Байерн Мюнхен с 38 точки.

