Паскал Грос се завърна в Брайтън

Германският халф Паскал Грос не пътува с клубния си Борусия (Дортмунд) до Испания за тренировъчния лагер на отбора на фона на спекулациите за завръщане в Брайтън, пише агенция „Ройтерс“. От Борусия Дортмунд заявиха по-рано днес, че Грос „е получил разрешение да проведе разговори с друг клуб“. 34-годишният футболист има договор с германския тим до края на сезона, но беше титуляр само седем пъти през този сезон.

Малко след това ппък бе потвъдено от английския клуб, че германецът се завръща при тях, а информацията още през деня бяха, че той вече е договорил личните си условия.

We are delighted to confirm that Pascal Gross has returned to the club for undisclosed terms on a contract until June 2027! 🤝 pic.twitter.com/ZOaRUJxZ2j — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 2, 2026