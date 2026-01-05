Рууни: Лиъм Росиниър е най-добрият треньор, с когото съм работил

Бившият английски национал Уейн Рууни вярва, че треньорът Лиъм Росиниър е изпълнил своя „стаж“ и е готов да поеме Челси. Треньорът на Страсбург вече е Лондон и е готов да замени Енцо Мареска. Той работи като асистент на Рууни в Дарби Каунти, преди да стане временен мениджър през 2022 година, когато бившият капитан на националния тим на Англия напусна клуба.

Лиъм Росиниър има във визитката си и две години като мениджър на Хъл Сити, преди да бъде уволнен през 2024-та, въпреки че изведе „тигрите“ близо до плейофите във втора дивизия.

41-годишният англичанин впечатли през 18-те си месеца в Страсбург, който е управляван от същите собственици като Челси, но изглежда е готов да напусне клуба от Лига 1, за да започне най-престижната си работа досега.

В предаването „Шоуто на Уейн Рууни“ по ВВС Рууни коментира: „Ако не приеме работата сега, значи никога няма да я приеме. Чакаше подобна възможност. И мисля, че вече завърши обучението си, свърши си работата – за да се опита да стигне до тази.“

„Няма да има никакви съмнения, че е способен да се справи с тази работа. Да се надяваме много скоро да чуем, че той е мениджър на тима, защото за младите английски треньори мисля, че това е нещо огромно. Лиъм поема рискове и се надявам, че това се отплаща, защото мисля, че е най-добрият треньор, с когото съм работил някога. По начина, по който подхожда към ежедневието - той е най-добрият, с когото съм работил“, добави Уейн Рууни.