Лиъм Росиниър с коментар за слуховете около него и Челси

Старши треньорът на Страсбург Лиъм Розеньор коментира слуховете около евентуалния му трансфер в Челси. Преди това той беше посочен като водещ кандидат за поста в лондонския клуб.

„Разбира се, че съм наясно със слуховете. Мисля, че това е отражение на отличната работа, която всички в този клуб вършат. Ако даден играч е свързан с голям клуб, това означава, че си вършим добре работата. Същото е и с мен. Играчите имат социални медии в днешно време и знаят повече от мен. За щастие, аз не съм наясно с това и така ще си остане. Играчите, разбира се, са наясно. Те се пошегуваха няколко пъти по време на тренировка: „Моля те, не си тръгвай, тренер“. Това са просто шеги, нищо сериозно. Най-важното е всички да се съсредоточим върху работата си“, коментира наставникът на французите.

Под ръководството на Розеньор, Страсбург този сезон е осми във временното класиране на Лига 1 след 16 изиграни мача. Челси е без треньор от 1-ви януари, когато предходният мениджър Енцо Мареска бе освободен от поста си заради незадоволителните резултати в заключителния етап от 2025 г., въпреки че през нея “сините” спечелиха два международни трофея - Лига на конференциите и Световно клубно първенство.

