Лампард ли е човекът за Челси

  • 4 яну 2026 | 09:01
Франк Лампард е правилният избор за нов мениджър на Челси, категоричен е бившият футболист на английския клуб Карлтън Коул. Лондончани се разделиха с Енцо Мареска и в сега отборът е воден от временния наставник Калъм Макфарлън.

"Първият му период (като мениджър) беше наистина добър. Използваше млади играчи, като Джоди Морис работеше заедно с него. Свърши наистина добра работа, дори по-добре от очакваното, въпреки че отборът нямаше трансферен бюджет, така че трябваше да използва млади футболисти. Това зададе тона и не можем да го забравим. Лампард направи чудеса. Харесвам идеята Лампард да бъде начело на Челси. Познава клуба отвътре и отвън. Разбира местната култура и свърши добра работа още първия път. Представете си какво ще се случи, ако има необходимата подкрепа. Ако дойде, никой няма да може да му диктува какво трябва да прави", коментира бившият играч на лондончани пред британските медии.

Франк Лампард води Челси в периода 2019-2021 година, а по-късно беше и временен мениджър на тима. В момента специалистът е начело на втородивизионния Ковънтри.

По-късно днес "сините" гостуват на Манчестър Сити в двубой от Висшата лига.

Снимки: Imago

