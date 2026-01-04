Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  Невероятно е колко пари е отказал Мареска при напускането си на Челси

Невероятно е колко пари е отказал Мареска при напускането си на Челси

  • 4 яну 2026 | 08:24
  • 4874
  • 2

Енцо Мареска напусна Челси в първия ден на годината, без да обсъжда с ръководството на клуба условията за раздялата.

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска обвини ръководството на „сините“ в „непоправим срив“ на отношенията и отказа да получи няколко милиона лири стерлинги. Според таблоида The Sun става въпрос за не по-малко от 14 милиона.

Пеп към журналистите: Искате да ме уволните ли? Челси загуби невероятен мениджър и невероятен човек
Пеп към журналистите: Искате да ме уволните ли? Челси загуби невероятен мениджър и невероятен човек

Обезщетението е било договорено при назначаването му през 2024 г., когато пристигна от Лестър Сити. Тогава той подписа договор за 5 сезона, до 2029 г., с опция за още един допълнителен. „Но тъй като си тръгна само след 18 месеца, а това означава, че потенциалните 14 милиона лири стерлинги остават неизплатени“ – заключи The Sun.

Раздялата на Енцо Мареска с Челси дойде по-малко от пет месеца, след като той добави трофея от Световното клубно първенство към успеха си в Лигата на конференциите през сезон 2024-2025.

„Мареска беше толкова ядосан от начина, по който беше подкопаван от шефовете на "Стамфорд Бридж", че избра да си тръгне, без да обсъжда условията“, разкрива цитираната публикация. А Челси го обвини в „емоционална незрялост“.

Агентите на италианския треньор категорично отхвърлиха твърденията, че той се е опитвал да се възползва от интереса на Ювентус и Манчестър Сити, за да убеди „сините“ да сключат нов договор.

Освен това Мареска е разстроен, че се е предполагало, че е бил готов да застраши здравето на някои звезди, по-специално Рийс Джеймс и Коул Палмър, и да ги използва в мачове против препоръките на медицинския щаб.

Но най-големият проблем, този, който преля чашата, бяха намесите на ръководството в състава на отбора. Мареска счете, че намесите на борда на директорите и спортните директори са направили сътрудничеството неприемливо и са представлявали липса на уважение към отбора и феновете.

Така, след конфронтация след домакинското равенство във вторник с Борнемут (2:2), разривът стана неизбежен.

Снимки: Imago

