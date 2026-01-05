Популярни
  Челси
  2. Челси
  Мениджърът на Челси: Заслужавахме равенството

Мениджърът на Челси: Заслужавахме равенството

  • 5 яну 2026 | 04:00
  • 123
  • 1

Временният мениджър на Челси Калъм Макфарлейн бе щастлив след равенството 1:1 с Манчестър Сити. Той заяви, че е горд от представянето на отбора си, който се пребори за точката с късен гол. Според него ремито е напълно заслужено.

„За мен лично това беше невероятно – нещо, за което само мечтаеш. Да се изправиш срещу Пеп Гуардиола в мач от Премиър лийг... изумително. Изключително горд съм от представянето. Дори и да не бяхме вкарали онзи гол, характерът, който момчетата показаха, особено през второто полувреме... щях да бъда щастлив при всеки случай. Но е още по-хубаво, че стигнахме до изравняването, което според мен напълно заслужавахме“, започна Калъм Макфарлейн.

„През последните два дни целият ни фокус беше върху това да спечелим мача. Очевидно не успяхме да го направим, но с това представяне всички се чувстваме много горди. Винаги сме вярвали, че можем да дойдем тук и да победим“, допълни специалистът.

След това той отново говори за сблъсъка си с мениджър от ранга на Джосеп Гуардиола.

„Той е един от най-великите мениджъри в историята. Всички говореха само за това преди мача, но според мен не трябваше да е така. Акцентът трябва да бъде върху играчите и колко добре се представиха те. Не трябва да се говори за мен, а за качеството, което момчетата показаха на терена, предвид всичко, което се случи напоследък“, завърши Макфарлейн.

Снимки: Gettyimages

