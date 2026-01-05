Популярни
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОЩАВА С НЕЗАБРАВИМИЯ ДИМИТЪР ПЕНЕВ
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Бербатов: Тъжен ден! Сърцата ни плачат

Бербатов: Тъжен ден! Сърцата ни плачат

  • 5 яну 2026 | 10:03
  • 1765
  • 0

Големият български футболист Димитър Бербатов си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев.

"Поклон пред всичко, което направи. Тъжен ден, сърцата ни плачат. Не мисля, че имаше човек, който да каже лошо за него. Той остана винаги верен на себе си. Той беше баща на всеки един от нас.

Димитър Пенев беше нашият баща. Трябва да се отнасяме добре към всички. Опитваме се на моменти да се усмихваме, защото това той щеше да го иска. Трябва да показваме нужното уважение на хората, които са го заслужили", заяви Бербатов.

