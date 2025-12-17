Шеф в Байерн похвали волята на Джамал Мусиала

Изпълнителният директор на Байерн (Мюнхен) Ян-Кристиан Дреесен похвали волята на Джамал Мусиала при завръщането му от тежката контузия на крака и го определи като един от „зимните трансфери“ на клуба. Талантът на баварците се завърна частично към тренировките на германския тим във вторник след фрактура на крака и изкълчен глезен, които получи през юли на Световното клубно първенство.

На пресконференция във връзка с придобиването на стадион „Спортпарк Унтерхахинг“ за женския отбор, Дреесен заяви, че е щастлив и за Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, които отново играха, след като също бяха отсъствали месеци наред, съответно поради разкъсване на кръстни връзки на коляното и фрактура на метатарзалната кост.

Директорът коментира, че триото са като „зимни трансфери“ за Байерн, защото „това са всички наши играчи, които попълват състава ни“.

Поглеждайки към Мусиала, който би трябвало да играе отново след зимната пауза, той заяви: „Необходими са много усилия, за да се мотивираш толкова дълго. Много сме щастливи, че Джамал се завърна на тренировките с отбора. И тримата играчи, особено Джамал, внасят нови и допълнителни качества. Сега зависи от треньора кой ще избере състава.“

Дреесен каза още, че Байерн и неговите фенове могат да очакват с триото вълнуващи мачове през втората част на сезона, а също така очаква вратарят Мануел Нойер бързо да преодолее мускулната контузия, която лекува.

CEO Jan-Christian Dreesen says Bayern have already made "several winter transfers" with the players returning from injury. "These are all our players who are returning and further bolstering the squad." - "All three players, Jamal in particular, will bring new and additional… pic.twitter.com/RuF9KRVSAF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 17, 2025

Директорът на баварците така се изказа похвално за 17-годишния Ленарт Карл, който се възползва максимално от контузията на Мусиала за пробив през сезона, в който бе обявен за претендент за място в състава на Германия за Световното първенство. Той смята, че е „доста изумително“, че сега възникват въпроси дали Карл ще трябва да отстъпи място на Мусиала.

„Спомням си добре, когато редовно обсъждахме оскъдния състав в края на лятото. Тогава казах, че дори оскъдният състав предлага страхотни възможности за талантливи играчи. А сега видяхме това“, заяви изпълнителният директор на Байерн. Дреесен добави, че Карл е играл по „изключителен начин“ и че по-силната конкуренция в отбора може да доведе до повече.

Jan-Christian Dreesen on the discussion about Lennart Karl's role when Jamal Musiala comes back: "I think this discussion is quite astonishing. Because I remember very well when we regularly discussed the thin squad in late summer. I said back then that a thin squad offers great… pic.twitter.com/Mb9psDrrN1 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 17, 2025

„Конкуренцията обикновено помага за подобряване на цялостното представяне и съм сигурен, че треньорът ще намери правилната формула“, завърши той.

Байерн има 9 точки преднина на върха в класирането в Бундеслигата, достигна четвъртфиналите за Купата на Германия и е в отлична позиция да се класира директно за осминафиналите в Шампионската лига.

