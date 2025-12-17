Шеф в Байерн похвали волята на Джамал Мусиала

Популярни
  17 дек 2025 | 16:27
  • 250
  • 0
Изпълнителният директор на Байерн (Мюнхен) Ян-Кристиан Дреесен похвали волята на Джамал Мусиала при завръщането му от тежката контузия на крака и го определи като един от „зимните трансфери“ на клуба. Талантът на баварците се завърна частично към тренировките на германския тим във вторник след фрактура на крака и изкълчен глезен, които получи през юли на Световното клубно първенство.

На пресконференция във връзка с придобиването на стадион „Спортпарк Унтерхахинг“ за женския отбор, Дреесен заяви, че е щастлив и за Алфонсо Дейвис и Хироки Ито, които отново играха, след като също бяха отсъствали месеци наред, съответно поради разкъсване на кръстни връзки на коляното и фрактура на метатарзалната кост.

Директорът коментира, че триото са като „зимни трансфери“ за Байерн, защото „това са всички наши играчи, които попълват състава ни“.

Поглеждайки към Мусиала, който би трябвало да играе отново след зимната пауза, той заяви: „Необходими са много усилия, за да се мотивираш толкова дълго. Много сме щастливи, че Джамал се завърна на тренировките с отбора. И тримата играчи, особено Джамал, внасят нови и допълнителни качества. Сега зависи от треньора кой ще избере състава.“

Дреесен каза още, че Байерн и неговите фенове могат да очакват с триото вълнуващи мачове през втората част на сезона, а също така очаква вратарят Мануел Нойер бързо да преодолее мускулната контузия, която лекува.

Директорът на баварците така се изказа похвално за 17-годишния Ленарт Карл, който се възползва максимално от контузията на Мусиала за пробив през сезона, в който бе обявен за претендент за място в състава на Германия за Световното първенство. Той смята, че е „доста изумително“, че сега възникват въпроси дали Карл ще трябва да отстъпи място на Мусиала.

„Спомням си добре, когато редовно обсъждахме оскъдния състав в края на лятото. Тогава казах, че дори оскъдният състав предлага страхотни възможности за талантливи играчи. А сега видяхме това“, заяви изпълнителният директор на Байерн. Дреесен добави, че Карл е играл по „изключителен начин“ и че по-силната конкуренция в отбора може да доведе до повече.

„Конкуренцията обикновено помага за подобряване на цялостното представяне и съм сигурен, че треньорът ще намери правилната формула“, завърши той.

Байерн има 9 точки преднина на върха в класирането в Бундеслигата, достигна четвъртфиналите за Купата на Германия и е в отлична позиция да се класира директно за осминафиналите в Шампионската лига.

Снимки: Imago

