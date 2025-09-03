Мусиала се надява да се върне на терена до края на годината

Големият талант на Байерн (Мюнхен) Джамал Мусиала се надява, че ще се завърне в игра преди края на календарната година, пише агенция Ройтерс. Той получи тежка контузия на глезена при загубата срещу Пари Сен Жермен с 0:2 на Световното клубно първенство през месец юли.

"Прогресирам в рехабилитацията и всичко протича по начертания план. Хвърлих патериците, но нека не прибързваме. Всичко с времето си. Не искам да давам специфична дата за завръщането ми, но нека да кажем, че се надявам да играя за Байерн още през тази календарна година", каза той в интервю за “Билд”.

Jamal Musiala in @SPORTBILD interview: "My foot is doing well, the recovery process is going according to plan. I no longer need crutches. But I don't want to rush anything; I want to take the time I need. Mentally, the first few weeks weren't easy for me. But nothing will change… pic.twitter.com/aUHGe7UFyW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 2, 2025

22-годишният Мусиала получи травмата при сблъсък с Джанлуиджи Донарума от Пари Сен Жермен, като разкри още, че поддържа много добри отношения с другия тежко контузен в състава на Байерн - Алфонсо Дейвис.

“Фонзи и аз сме близо един до друг в рехабилитацията. Когато скоро можем да работим заедно на терена, ще бъде още по-добре, което е готино и по-забавно. Ще се върнем горе-долу по едно и също време. Също така съм много близък с Майкъл Олисе; говорим си ежедневно, за почти всичко. Тримата вече очакваме с нетърпение деня, в който ще бъдем заедно на терена. Като цяло, целият екип наистина ме подкрепя и ме кара да се чувствам добре”, добави талантът на Байерн.

Мусиала може да се завърне по-рано от очакваното

През миналия сезон Мусиала записа 21 гола и 8 асистенции за Байерн, като подписа и нов дългосрочен договор с клуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago