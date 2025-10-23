Отлична новина за Байерн - Мусиала се завърна към тренировки на терена

Феновете на Байерн (Мюнхен) получиха нова много добра новина след убедителната победа над Брюж вчера. Става въпрос за това, че възстановяващият се от тежка контузия Джамал Мусиала най-накрая се завърна на тренировъчния терен.

Това се случи днес, като 22-годишният талант проведе индивидуални занимания и координационни упражнения с рехабилитационния треньор на Байерн Симон Мартинело. След четвърт час Мусиала смени обувките си и направи още няколко обиколки около игрищата на базата на баварците. Тренировката на открито приключи след около 25 минути, като младият футболист накрая дори си подаде няколко пъти топката със Серж Гнабри, който също тренираше индивидуално след двуседмична пауза заради проблеми с аддкторите.

Schön dich wieder auf dem Rasen zu sehen, Jamal! 🥰💪 pic.twitter.com/Qo2cZXlNnc — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2025

Завръщането на Мусиала на зеления терен е изключително важна стъпка в неговото възстановяване. В повечето случаи това означава, че краят на мъчителния период е близо и контузията е напълно излекувана.

Суперзвездата на Байерн получи луксация на глезена и фрактура на фибулата на 5 юли по време на четвъртфинала на Световното клубно първенство срещу Пари Сен Жермен (0:2). Травмата дойде след тежък сблъсък с вратаря на ПСЖ Джанлуиджи Донарума, след което се наложи Мусиала да бъде опериран.

Jamal Musiala on his comeback on the pitch today: "For me, it was great to be back on the pitch. It felt great. My foot felt good. That was a very big step. A few weeks ago, my first jump, then the first time running on the Alter-G, now on the pitch. I think I'm taking a new step… pic.twitter.com/LW9VvyIe4D — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 23, 2025

Самият Мусиала каза: "Щастлив съм, че се върнах на терена. За мен беше страхотно да се върна на терена. Чувството беше страхотно. Краката ми се чувстваха добре. Това беше много голяма крачка. Преди няколко седмици направих първия си скок, после за първи път тичах на Alter-G (б.ред. - специална бягаща пътека), а сега съм на терена. Мисля, че всяка седмица правя нова крачка напред. Сега целта е да свикна отново да тичам, да натрупам скорост. После ще започна да тренирам с топката. Дрибъл, пасове, удари. Винаги е стъпка по стъпка, не трябва да се бърза. Когато се върна, искам да съм на 100%, на добро ниво. Затова не бързаме".

Мусиала обясни още, че другата звезда на Байерн със сериозна контузия - Алфонсо Дейвис, много му е помагал през трудния период: "Фонзи ме подкрепи. Отборът, феновете – вижда се, че всички сме едно голямо семейство. Подкрепата определено помага. Това ни дава допълнителна мотивация, че феновете липсват на Фонзи, на мен и на всички контузени играчи".

След победата с 4:0 над Брюж в Шампионската лига, спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд коментира състоянието му: "Ще отнеме още малко време. Но има напредък, нещата изглеждат позитивно. Той вече може да натоварва напълно крака си. Посоката е положителна, но ще е нужно още време".