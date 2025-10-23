Популярни
  Отлична новина за Байерн - Мусиала се завърна към тренировки на терена

  • 23 окт 2025 | 16:21
  • 439
  • 0
Феновете на Байерн (Мюнхен) получиха нова много добра новина след убедителната победа над Брюж вчера. Става въпрос за това, че възстановяващият се от тежка контузия Джамал Мусиала най-накрая се завърна на тренировъчния терен.

Това се случи днес, като 22-годишният талант проведе индивидуални занимания и координационни упражнения с рехабилитационния треньор на Байерн Симон Мартинело. След четвърт час Мусиала смени обувките си и направи още няколко обиколки около игрищата на базата на баварците. Тренировката на открито приключи след около 25 минути, като младият футболист накрая дори си подаде няколко пъти топката със Серж Гнабри, който също тренираше индивидуално след двуседмична пауза заради проблеми с аддкторите.

Завръщането на Мусиала на зеления терен е изключително важна стъпка в неговото възстановяване. В повечето случаи това означава, че краят на мъчителния период е близо и контузията е напълно излекувана.

Суперзвездата на Байерн получи луксация на глезена и фрактура на фибулата на 5 юли по време на четвъртфинала на Световното клубно първенство срещу Пари Сен Жермен (0:2). Травмата дойде след тежък сблъсък с вратаря на ПСЖ Джанлуиджи Донарума, след което се наложи Мусиала да бъде опериран.

Самият Мусиала каза: "Щастлив съм, че се върнах на терена. За мен беше страхотно да се върна на терена. Чувството беше страхотно. Краката ми се чувстваха добре. Това беше много голяма крачка. Преди няколко седмици направих първия си скок, после за първи път тичах на Alter-G (б.ред. - специална бягаща пътека), а сега съм на терена. Мисля, че всяка седмица правя нова крачка напред. Сега целта е да свикна отново да тичам, да натрупам скорост. После ще започна да тренирам с топката. Дрибъл, пасове, удари. Винаги е стъпка по стъпка, не трябва да се бърза. Когато се върна, искам да съм на 100%, на добро ниво. Затова не бързаме".

Мусиала обясни още, че другата звезда на Байерн със сериозна контузия - Алфонсо Дейвис, много му е помагал през трудния период: "Фонзи ме подкрепи. Отборът, феновете – вижда се, че всички сме едно голямо семейство. Подкрепата определено помага. Това ни дава допълнителна мотивация, че феновете липсват на Фонзи, на мен и на всички контузени играчи".

След победата с 4:0 над Брюж в Шампионската лига, спортният директор на Байерн Кристоф Фройнд коментира състоянието му: "Ще отнеме още малко време. Но има напредък, нещата изглеждат позитивно. Той вече може да натоварва напълно крака си. Посоката е положителна, но ще е нужно още време".

