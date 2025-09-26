Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито ще се завърнат на терена преди края на годината

  • 26 сеп 2025 | 12:37
Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито ще се завърнат на терена преди края на годината

Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито вероятно ще се завърнат на терена след продължителни контузии преди края на годината, заяви членът на борда на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл.

"Искрено се надяваме, че и тримата биха могли да бъдат на терена преди края на годината. Без никакъв натиск от наша страна, защото контузиите им са продължителни и тежки", каза Еберл пред Sky TV преди мача на Байерн от Бундеслигата срещу Вердер (Бремен) в петък вечер.

Той добави, че процесът на рехабилитация и на тримата "поражда надежди" за завръщане преди 2026 година.

Защитникът Дейвис скъса кръстната връзка на коляното през март, плеймейкърът Мусиала получи фрактура на долната част на крака на Световното клубно първенство през юли, а централният защитник Ито счупи метатарзалната си кост за трети път през пролетта.

