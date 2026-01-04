Ценна победа с късен гол за Апоел (Тел Авив) и Краев

Апоел (Тел Авив) постигна ценна победа с 1:0 в домакинството си на Моадон Спорт от 17-ия кръг на първенството на Израел. Успехът дойде неочаквано трудно, с гол в края. Българският национал Андриан Краев бе титуляр за домакините, остана на терена пълни 90 минути и получи добра оценка за изявите си. Единственото негативно нещо бе, че той си изкара жълт картон в заключителните минути, заради който ще пропусне следващия мач на отбора си заради натрупани картони.

Мачът бе доста нервен, като и двата отбора завършиха с по 10 души на терена. Първо втори жълт и червен картон получи Омри Алтман от Апоел в 64-тата минута, а след това същото сполетя и Йосеф Меир от състава на Моадон в 74-тата минута.

Единственият гол в мача падна в 84-тата минута, а негов автор бе кипърецът Лойзос Лойзу.

С тази победа Апоел събра актив от 28 точки и излезе на 4-тото място във временното класиране. Моадон Спорт е 11-и с 18 точки. Водач е Апоел (Беер Шева) с 41 точки.