  • 13 дек 2025 | 22:04
  • 429
  • 1
Анди Краев и компания изпуснаха победата в добавеното време

Апоел (Тел Авив) може много да съжалява, че не спечели гостуването си на Ирони (Кирят Шмона) от 14-ия кръг на първенството на Израел. Срещата завърши 2:2, като гостите водеха с два гола, но допуснаха изравняване, като вторият гол падна дълбоко в добавеното време. Българският национал Андриан Краев бе титуляр за състава от Тел Авив и прекара на терена пълни 90 минути.

Роуи Алкукин откри за Апоел още в 7-ата минута, а в 51-вата минута Став Туриел удвои.

Ирони обаче бързо върна един гол чрез Адриан Угариса в 58-ата минута.

В 78-ата минута гостите останаха в намален състав заради директен червен картон на Роуи Алкукин.

Това даде възможност на състава от Кирят Шмона да натисне в края и в 99-ата минута се добра до изравняването, а отново герой бе Угариса с второто си попадение в мача.

Това реми остави Апоел (Тел Авив) на 4-тата позиция в класирането с 22 точки. Ирони излезе на 11-ото място с 13 точки. Водач е Апоел (Беер Шева) с 35 точки.

