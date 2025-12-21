Популярни
Краев титуляр при победа на Апоел

  • 21 дек 2025 | 04:51
  • 76
  • 0
Българинът Андриан Краев беше титуляр при победата на клубния си Апоел (Тел Авив), който записа успех с 3:1 срещу тима на Макаби (Бней Рейна) в среща от 15-ия кръг на израелската Лигат ХаАл.

Благодарение на успеха новаците задържаха четвъртото си място, което дава право на участие в шампионския плейоф, и изостават на 10 точки от лидера Апоел (Бер Шева). Играчите от Тел Авив имат отнети две точки от израелската федерация заради безредиците, които попречиха да се състои дербито с градския съперник Макаби (Тел Авив).

Самият Краев остана на терена до 76-ата минута, когато бе заменен от израелския халф Ел Ям Канцеполски.

Лоизос Лоизу изведе Апоел напред в 2-рата минута, но съвсем скоро, в 5-ата минута, Овусу Квабена изравни.

В средата на полувремето домакините отново поведоха след попадението на Омри Алтман в 22-рата минута, като в 75-ата минута същият футболист се разписа отново и оформи крайния резултат.

Това бе предпоследният мач за Краев и компания през 2025 г., като край на събитията за последните 12 месеца ще направят срещу Ашдод в средата на следващата седмица на 25-и декември (сряда).

