  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)
  3. Равенство за Апоел (Тел Авив) и Краев в Израел

Равенство за Апоел (Тел Авив) и Краев в Израел

  • 8 ное 2025 | 21:46
  • 410
  • 0
Равенство за Апоел (Тел Авив) и Краев в Израел

Отборите на Апоел (Йерусалим) и Апоел (Тел Авив) направиха нулево реми в срещата помежду си от 10-ия кръг на първенството на Израел. Андриан Краев бе титуляр за гостите, но това не бе от най-вечатляващите му мачове и бе заменен в 81-вата минута от Ран Бинямин.

Гостите от Тел Авив далеч повече могат да съжаляват, че не си тръгнаха с трите точки от този мач. Те доминираха на терена, създадоха куп положения, но така и не намериха пътя към гола.

След това реми Апоел (Тел Авив) заема 4-тото място във временното класиране с 15 точки. Апоел (Йерусалим) пък записа четвърто поредно реми, но то не бе от голяма полза, като тимът се намира на предпоследното 13-о място с едва 4 точки и без победа от началото на сезона.

