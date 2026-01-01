Дербитата продължават да са проблем за тима на Краев

Апоел (Тел Авив) загуби с 0:1 визитата си на Бейтар (Йерусалим) от 16-ия кръг на израелското първенство. Андриан Краев беше титуляр за тима от столицата и остана на терена до 78-ата минута. Българският национал отправи два удара, които не попаднаха в очертанията на вратата.

В 10-ата минута гол на Апоел беше отменен заради засада. Малко по-късно звездата на Бейтар Ярден Шуа отбеляза попадението, донесло трите точки на домакините. Те са втори в класирането и се очертават като най-сериозният конкурент на Апоел (Беер Шева) за титлата. Апоел (ТА) заема пето място в класирането.

През второто полувреме гостите опитаха да стигнат поне до равенство, но атаките им бяха лишени от изненада и защитата на Бейтар съумя да запише една от малкото си сухи мрежи през сезона.

Въпреки че стартира сезона по впечатляващ начин, Апоел (Тел Авив) определено изпитва проблеми в мачовете с другите отбори от топ 6. Краев и компания допуснаха загуби в Лигат ХаАл от Апоел (Беер Шева), Макаби (Тел Авив), Макаби (Хайфа) и Бейтар.