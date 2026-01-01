Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)
  3. Дербитата продължават да са проблем за тима на Краев

Дербитата продължават да са проблем за тима на Краев

  • 1 яну 2026 | 22:36
  • 1213
  • 0
Дербитата продължават да са проблем за тима на Краев

Апоел (Тел Авив) загуби с 0:1 визитата си на Бейтар (Йерусалим) от 16-ия кръг на израелското първенство. Андриан Краев беше титуляр за тима от столицата и остана на терена до 78-ата минута. Българският национал отправи два удара, които не попаднаха в очертанията на вратата.

В 10-ата минута гол на Апоел беше отменен заради засада. Малко по-късно звездата на Бейтар Ярден Шуа отбеляза попадението, донесло трите точки на домакините. Те са втори в класирането и се очертават като най-сериозният конкурент на Апоел (Беер Шева) за титлата. Апоел (ТА) заема пето място в класирането.

През второто полувреме гостите опитаха да стигнат поне до равенство, но атаките им бяха лишени от изненада и защитата на Бейтар съумя да запише една от малкото си сухи мрежи през сезона.

Въпреки че стартира сезона по впечатляващ начин, Апоел (Тел Авив) определено изпитва проблеми в мачовете с другите отбори от топ 6. Краев и компания допуснаха загуби в Лигат ХаАл от Апоел (Беер Шева), Макаби (Тел Авив), Макаби (Хайфа) и Бейтар.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Филип Кръстев се завърна сред титулярите на Оксфорд и се отчете с асистенция

Филип Кръстев се завърна сред титулярите на Оксфорд и се отчете с асистенция

  • 1 яну 2026 | 19:02
  • 7331
  • 3
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 12822
  • 9
Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

  • 31 дек 2025 | 00:32
  • 2237
  • 0
Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

  • 30 дек 2025 | 21:38
  • 3474
  • 2
Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

Босът на АЕК към Мартин Георгиев: Стани легенда, бъди нашият гладиатор

  • 30 дек 2025 | 20:01
  • 14251
  • 33
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 29740
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

Ман Сити направи грешна стъпка срещу Съндърланд и не успя да се доближи до Арсенал

  • 1 яну 2026 | 23:56
  • 8366
  • 55
Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 18841
  • 57
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 1657
  • 0
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 27607
  • 98
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 20423
  • 21
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 40548
  • 232