Краев се разписа за разгромен успех на Апоел (Тел Авив)

  • 6 дек 2025 | 22:26
  • 1645
  • 0
Краев се разписа за разгромен успех на Апоел (Тел Авив)

Апоел (Тел Авив) постигна убедителна победа с 4:0 над Апоел (Петах Тиква) в мач от 13-тия кръг на израелското първенство. Андриан Краев отбеляза един от головете за домакините, които се намират на 4-то място в класирането.

Тимът на българския национал влезе в двубоя решен да се реваншира за загубата от Макаби (Хайфа) в предишния кръг, която прекъсна серията от три мача без поражение в шампионата. Още от самото начало домакините наложиха високо темпо и поеха пълен контрол над срещата.

В 12-тата минута Став Ториал проби по фланга и подаде към Лоизос Лоизу, който с едно докосване прати топката в мрежата. В 28-ата минута Андриан Краев и Даниел Дапа отнеха топка в центъра на терена. Дапа подаде бързо към българина, който с прецизен удар отбеляза втория гол.

Доминацията на Апоел продължи и в 68-ата минута резултатът стана класически. Омри Алтман изведе с перфектен пас в дълбочина голмайстора на отбора Став Ториал, който не сгреши и отбеляза своя осми гол за сезона и трети за тима си в мача.

Четвъртото попадение падна в 77-ата минута. Алтман центрира отляво, а Орел Дгани в опита си да изчисти топката я прати в собствената си врата, оформяйки впечатляващото 4:0 за Апоел.

С тази победа Апоел (ТА) завърши първия полусезон на четвърто място в класирането с 21 точки и голова разлика 24:16.

Следващият двубой на тима е идната събота, когато гостува на Кирят Шмона.

В друг мач днес Макаби (Хайфа) спечели с 1:0 визитата си на Кирят Шмона, а гола вкара Кени Сейф дълбоко в добавеното време.

