Краев бе сред титулярите за дербито на Тел Авив, което не започна заради ексцесии!

Късно вечерта във вчерашния 19-и октомври (неделя) трябваше да се изиграе едно от традиционните дербита на израелския футбол между Апоел (Тел Авив) и Макаби (Тел Авив). Срещата бе очаквана и с вълнение от българските футболни фенове, тъй като от началото на сезон 2025/2026 Андриан Краев носи фланелката на Апоел. Той дори бе разпределен сред титулярите, но за съжаление не успя да покаже уменията си с коженото кълбо.

Двубоят бе дългоочакван не само заради историческия заряд и градския сблъсък, но и защото двата отбора не бяха играли помежду си повече от година. Последното дерби на Тел Авив бе преди 20 месеца, през януари 2024 г. След това в края на този сезон Апоел изпадна от Лигат ХаАл и през следващата кампания 2024/2025 големите съперници не се срещнаха.

A derby match between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv has been called off in Israel because the police didn't deem it safe. pic.twitter.com/Xe6Hq0KRXp — Mukhtar (@I_amMukhtar) October 19, 2025

Така градът се готвеше за истински празник, а стадион “Блумфийлд” бе готов да посрещне възможно най-много запалянковци, които да изгледат мача на живо. Капацитетът на съоръжението побира почти 30 хиляди души, които създадоха страхотна атмосфера около 20:30 часа българско време, когато трябваше и да прозвучи първият съдийски сигнал.

Always chilling when Hapoel Tel Aviv remember their fans who were victims of the October 7th attack and subsequent war against Hamas. pic.twitter.com/iswJ76JqCK — Sports Rabbi (@thesportsrabbi) October 19, 2025

22-мата футболисти и десетките хиляди фенове обаче така и не го чуха, защото последните нажежиха обстановката и застрашиха мирното провеждане на спортното събитие. Камъни, сигнални ракети и димни гранати полетяха към терена, а това е ранило включително полицаи, пише BTV, чиито екип е бил на място.

The Tel Aviv football derby between Hapoel and Maccabi has been cancelled after "violent riots" saw nine people arrested, Israeli police said.https://t.co/AaP0udFbBc



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/4PoRKzqQQL — Sky News (@SkyNews) October 19, 2025

Според източника причината за хаоса е било решение на органите на реда, които не могли да обезпечат сигурността на двата отбора. При хвърлянето на пиротехниката към терена са пострадали трима полицаи, като един от тях е с леки обгаряния. Това накарало длъжностните лица да отложат началото на срещата, а след около половин час дискусии се стигнало и до преустановяването на двубоя.

Maccabi Tel Aviv Vs Hapoel Tel Aviv match was cancelled tonight after a riot between rival fans broke out that posed a 'risk to life'.



Thank you @AyoubKhanMP for protecting the British public. pic.twitter.com/4iHO57LOZM — Dr Rahmeh Aladwan (@doctor_rahmeh) October 19, 2025

В профилите на социалните мрежи на Апоел (Тел Авив) бяха публикувани и шокиращи снимки, демонстриращи сблъсъци между полиция и фенове.

מועדון הכדורסל הפועל "IBI" תל אביב מזועזע מהמראות הקשים שנראו הערב מחוץ לאצטדיון בלומפילד.



אוהדים שביקשו אך ורק ליהנות מאירוע ספורטיבי מצאו את עצמם נרמסים תחת רגלי סוסים וסופגים יחס אלים, מביש ומקומם - דווקא מצד אלה שתפקידם להגן על אזרחי המדינה.



לא ייתכן שמראות קשים כאלה חוזרים… pic.twitter.com/HeVsQYYsC3 — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) October 19, 2025

Към момента нещата клонят повече към служебна загуба за Апоел и Краев, които бяха домакини на срещата, отколкото към провеждане на срещата без публика или друго компромисно решение. Все още не се споменава никъде какви други могат да бъдат наказанията за новаците в израелския елит – мачове без публика, отнемане на точки, лишаване от домакинство и др.

Това към момента само ще утежни международния имидж на израелския футбол, който загуби всякакъв възможен престиж през последните месеци. След атаката на групировката “Хамас” в Израел през есента на 2023 г. на територията на страната не се провеждат международни срещи. Оттогава военната обстановка ескалира сериозно и вече трети пореден сезон израелските отбори не могат да домакинстват в европейските турнири на собствените си стадиони. Освен това радикалните леви движения на Стария континент провеждат постоянни акции, които се опитват да дискредитират израелските клубове заради спекулациите за геноцид срещу палестинците в ивицата Газа. Настояванията са за изваждането им от надпреварите, подобно на руските отбори след военната агресия в Украйна през февруари 2022 г.

West Midlands Police made an assessment that inviting violent football hooligans from Maccabi would be unsafe



But @Keir_Starmer and @ShabanaMahmood called it antisemitic



Tonight, Israeli police cancel a match between Maccabi Tel Aviv and Hapoel Tel Aviv as it goes violent,… pic.twitter.com/jjVgxJlmQY — Farrukh (@implausibleblog) October 19, 2025

Така два мача от квалификационния цикъл за Мондиал 2026 с САЩ, Канада и Мексико в началото на този месец станаха заложници на протестни движения за свободна Палестина.

Първо, в Осло палестинските активисти направиха шествие с искане да не се състои квалификацията между Израел и Норвегия.

Няколко дни по-късно същото се повтори и в Удине, където в дните преди двубоя между Италия и Израел привържениците на радикални действия заплашиха, че ще прекратят мача.

През септември пък друга група крайни палестински протестиращи прекрачиха границите на допустимото и си позволиха да прекратят колоездачната обиколка на Испания, която завърши без победител.

СНИМКА: BBC