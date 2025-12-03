Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

Апоел (Тел Авив) загуби с 1:2 от Макаби (Хайфа) в дербито от 12-тия кръг на израелското първенство. Андриан Краев игра цял мач за гостите, които продължават да се представят много слабо далеч от дома и остават 4-ти в класирането, но на цели 11 точки зад водача Апоел (Беер Шева).

Долев Хазиза даде преднина на Макаби в 51-вата минута от дузпа, а Гай Меламед удвои аванса на домакините в 58-ата. Силите на Апоел стигнаха само за почетно попадение, дело на Рой Корине в 88-ата минута.

Апоел (Беер Шева) изненадващо не успя да победи Апоел (Петах Тиква) - 1:1. Отборът на Йоан Стоянов, който продължава да се възстановява от тежка контузия, има 29 точки, а втория Макаби (Тел Авив) е с 24, но и мач по-малко.

Игор Златанович даде преднина на Апоел (БШ) още в 4-тата минута след асистенция на бившия футболист на Лудогорец Дан Битон. Домакините се активизираха след почивката и стигнаха до изравнително попадение, дело на Жоселин Та Би в 65-ата минута.

За Апоел (Петах Тиква) това беше шесто поредно равенство. Тимът има само две победи от началото на сезона и заема 9-о място в класирането.

В другите мачове във вторник Сахнин и Кирят Шмона направиха 1:1, а Макаби (Бней Рейна) надви с 2:1 като гост Апоел (Йерусалим).