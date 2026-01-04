Алонсо: Това беше мечтан мач за Гонсало, големи поздравления от мен

Наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо засипа с похвали младия нападател на тима Гонсало Гарсия след днешния му хеттрик за убедителната победа с 5:1 над Бетис. Той също така защити освирквания Винисиус Жуниор и добави, че има вероятност Килиан Мбапе да се възстанови навреме за Суперкупата на Испания.

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

“Очевидно Гонсало направи мечтан за него мач: на “Бернабеу”, в първия си сезон, хеттрик… Той имаше желание да се разпише. Много се радвам за него и за всекидневната работа, която върши. Дали играе, или не, той има впечатляващо отношение и е голям пример за това какво е да бъдеш юноша на Мадрид. Големи поздравления от мен, заслужи си тази възможност и го окуражавам да продължава така. Днес футболът те кара да работиш в екип със и без топка. Нападателите започват пресата и Гонсало го разбира много добре. Щом към головете добавя качество в защита, това е много добре дошло.

Страхотна статистика е, че и петте гола бяха дело на наши юноши. Това е много добра новина заради цялата добра работа, която се върши. Този, който си го заслужава, получава възможност. Теренът ти дава и ти взима. Ако ти дава, значи си работил с добро отношение. Важно е, че започнахме годината по такъв начин. Мбапе има шансове да е готов за Суперкупата и не е отписан. Ще изчакаме до вторник, за да видим усещанията му. Защо да не паснат всички нападатели заедно? Това си е мое решение. Имаме много мачове, като трябва да видим моментите и нуждите. Така че не бива да се отписва нищо.

Новите освирквания срещу Винисиус? Вини допринесе много и влезе доста добре в мача, като беше настоятелен и представляваше заплаха. Неговият мач ми хареса предвид всичко, което ни даде. Той ще бъде фундаментален за Суперкупата. Разбираме подобни моменти, като Винисиус е зрял, ние също. Трябва да реагираме. Всички сме заедно, за да се подкрепяме взаимно. Искаме да покажем нашата най-добра версия. Вини е бил, все още е и ще бъде фундаментален в Мадрид. Със сигурност “Бернабеу” ще го аплодира в бъдеще, нямам никакво съмнение в това”, коментира Алонсо след категоричния успех.

