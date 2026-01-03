Чаби Алонсо коментира преотстъпването на Ендрик, контузията на Мбапе и завръщането на Карвахал

На пресконференцията си преди утрешното домакинство на Бетис наставникът на Реал Мадрид Чаби Алонсо говори не само за въпросния мач, но също така за трансферния пазар, преотстъпването на нападателя Ендрик в Лион, контузията на голмайстора Килиан Мбапе и завръщането на капитана Даниел Карвахал след продължителна контузия.

“Очаквам да излезем за този мач с желание, след като получихме почивка от една седмица, както и да имаме ентусиазъм и свежест за втората част от сезона. Искаме да изиграем добър двубой и да го спечелим. Трансферния пазар? Наше задължение е винаги да бъдем бдителни, въпреки че сме доволни от състава. Затова следим за появата на възможности. Дали ни липсва футболист, който да организира играта? Аз работя с наличния състав и съм длъжен да извличам най-доброто от него. Все още сме в процес на развитие, като имаме добри и лоши моменти. Винаги търсим начини да се подсилим, без да споменавам имена.

Преотстъпването на Ендрик? В този етап на неговата кариера той трябва да играе. Разбирам защо Ендрик е взел това решение, както и защо клубът направи този ход, за да може той да продължи развитието си и да натрупа опит в първенство като френското. Мадрид се справя много добре с играчите, които напускат тима, за да израснат, след което се завръщат. Дали трябваше да го преотстъпим чак след Суперкупата на Испания? Не трябва да се фокусираме само краткосрочно, но и в по-дългосрочен план, както и да се съобразяваме с момента на преговорите. Решението е взето и няма връщане назад. Ние ще посрещнем Суперкупата с голяма увереност в наличните играчи. Родриго може да играе и в трите позиции в атаката. В края на годината той изигра няколко много добри мача и останахме с приятно впечатление от него. Нуждаем се от него, както и от всички останали. За да заместим Килиан, имаме различни опции и Родриго е една от тях.

Ще се опитаме да ускорим завръщането на Мбапе, но това зависи много от неговото усещане. Не знаем кога точно ще е готов, но ще направим всичко по силите си това да е възможно най-скоро. Дано да се възстанови за Суперкупата. След всеки мач правим оценки и взимаме предвид усещанията на играча, след което взимаме решенията. Трябва да проследим възстановяването му, като ще се постараем максимално той да е готов възможно най-бързо. По време на Световното клубно първенство бяхме малко гъвкави и не се променихме много въпреки липсата му тогава. Сега обаче имаме други футболисти и трябва да намерим най-добрия начин, за да нагласим частите. Със сигурност ще ни липсва, защото негово представяне е невероятно, като същото важи и за влиянието му. Трябва да имаме голяма увереност в играчите, които ще излязат утре, както и за Суперкупата. Отборният дух е фундаментален.

Винисиус Жуниор ми изглежда весел и усмихнат. Почивката ни се отрази добре на всички. Утре ние ще бъдем тези, които трябва да дадем, за да получим, разпространявайки ентусиазма и ритъма, от които се нуждаем. Даниел Карвахал успя да проведе цялата тренировка. Утре сутрин ще решим каква ще е групата за мача. Във всеки клуб са необходими играчите, които имат авторитет, не само заради приноса им на терена, но и заради умението им да се справят в трудните моменти. Карвахал е един от тях. Неговите характер и влияние в този състав са големи. Щеше да е добре да можехме да разчитаме на него през тези два месеца, а сега ще му помогнем да намери най-добрата си форма, за да е в помощ на тима. Но самото му присъствие е от полза. Дийн Хаусен пък имаше някои болежки, като искахме да бъдем малко предпазливи. Утре ще решим за него”, заяви Алонсо.

Снимки: Gettyimages