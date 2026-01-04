Осакатен Реал ще търси задължителен успех над Бетис

Реал Мадрид и Бетис ще се изправят един срещу друг в мач от Ла Лига на 4 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 17:15 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Срещата е част от сезон 2025/2026 и ще бъде първият мач за двата отбора през новата календарна година, което го прави особено важен за продължаването на добрата форма от края на 2025 г.

Реал Мадрид изпрати годината успешно, рожденикът Мбапе изравни рекорда на Роналдо

Реал Мадрид заема второто място в класирането на Ла Лига с 42 точки от 18 изиграни мача. "Белият балет" има впечатляваща голова разлика с 36 отбелязани и 16 допуснати гола. От своя страна, Бетис се намира на шеста позиция с 28 точки от 17 изиграни срещи, като тимът от Севиля има 29 вкарани и 19 получени гола. Разликата от 14 точки между двата отбора показва превъзходството на мадридчани, но севилци имат мач по-малко и биха могли да намалят изоставането си при евентуална победа. За Реал Мадрид този двубой е възможност да се доближи до върха, докато Бетис се бори за място в зоната, даваща право на участие в европейските турнири.

Бетис изпрати годината със здрав бой над Хетафе

Реал Мадрид показва непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. "Лос бланкос" победиха Севиля с 2:0 (на 20.12.2025) в последния си мач от Ла Лига, преди това надделяха над Талавера де ла Рейна с 3:2 (на 17.12.2025) за Купата на краля и записаха успех срещу Алавес с 2:1 (на 14.12.2025). Въпреки това, тимът претърпя две поредни загуби преди тези победи – от Манчестър Сити с 1:2 (на 10.12.2025) в Шампионската лига и от Селта с 0:2 (на 07.12.2025) в първенството. Бетис също демонстрира добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. "Зелено-белите" разгромиха Хетафе с 4:0 (на 21.12.2025) в последния си мач от Ла Лига, победиха Реал Мурсия с 2:0 (на 18.12.2025) за Купата на краля и завършиха наравно 0:0 с Райо Валекано (на 15.12.2025). Преди това тимът постигна победа над Динамо (Загреб) с 3:1 (на 11.12.2025) в Лига Европа, но загуби от Барселона с 3:5 (на 06.12.2025) в първенството.

В последните пет срещи между Реал Мадрид и Бетис, балансът е леко в полза на "зелено-белите". Бетис има една победа, докато останалите четири мача са завършили с два равни резултата и две победи за Реал Мадрид. Последната среща между двата отбора се състоя на 1 март 2025 година, когато Бетис победи Реал Мадрид с 2:1 в мач от Ла Лига. Преди това, на 1 септември 2024 година, Реал Мадрид надделя над Бетис с 2:0 на "Сантиаго Бернабеу". Интересно е да се отбележи, че три от последните пет срещи между тези отбори са били с малко голове – две от тях завършиха 0:0 (на 25 май 2024 и 5 март 2023), а една с 1:1 (на 9 декември 2023).

Мадридчани получиха лоши новини в последния момент и ще трябва да действат без защитника си Дийн Хаусен. Междувременно и Браим Диас не е на разположение, който е няколко стотин километра на юг, където с родината си Мароко се бори в Купата на африканскате нации.

Хаусен пропуска мача с Бетис