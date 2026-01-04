Хаусен пропуска мача с Бетис

Известни притеснения се появиха във вицешампиона на Испания Реал Мадрид в навечерието на мача с Бетис. Защитникът на „белия балет“ Дийн Хаусен не тренира с останалите си съотборници и вместо това бе на индивидуална подготовка във фитнеса. Малко по-късно стана ясно, че испанският национал ще пропусне мача с Бетис, което принуждава Чаби Алонсо да направи доста ротации в стартовия си състав.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Dean Huijsen has an overload and will not play tomorrow against Real Betis.



— @tjcope pic.twitter.com/fsaEAwIz4Z — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 3, 2026

Алонсо извика четирима играчи от младежкия отбор, за да завършат тренировката и да запълнят празнините, оставени от петимата играчи, които в момента са аут поради контузии.

Освен Хаусен на тренировката не присъстваха още Килиан Мбапе, Едер Милитао и Трент Александър-Арнолд. Браим Диас пък изобщо не е с групата, тъй като се намира на няколко стотин километра на юг в родината си Мароко, където му предстои 1/4-финал в турнира за Купата на африканските нации.

Карвахал, който бе сред титулярите, завършили част от груповата тренировка, и увеличи натоварването си, се твърди, че се стреми да получи минути в 1/2-финалния мач за Суперкупата на Испания на 8 януари срещу градския съперник Атлетико Мадрид.