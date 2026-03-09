Треньорът на Аталанта: Осминафиналът срещу Байерн е сбъдната мечта, ще бъде магическа вечер

Наставникът на Аталанта Рафаеле Паладино не скри своя ентусиазъм от предстоящото домакинство на Байерн (Мюнхен) в осминафиналите на Шампионската лига. Той също така разкри, че в отбора са получили голяма подкрепа в Италия, тъй като бергамаските са последният останал местен представител в турнира.

“За нас утре ще бъде една магическа и красива вечер. Мечта е да бъдем на 1/8-финал в Шампионската лига и да се изправим срещу Байерн - един от най-добрите отбори в света. Мечтите са, за да се преживяват, като искаме да се състезаваме и да затрудним Байерн. Ще играем у дома и искаме да повторим представянето срещу Борусия (Дортмунд). Приятно е, че сме единственият италиански отбор в ШЛ. Чувстваме как всички италианци викат за нас, като получих окуражителни съобщения отвсякъде, включително от бившите ми играчи във Фиорентина и Монца. Не желаем да си поставяме граници. Искаме да кажем своята дума, знаейки, разбира се, че Байерн са наистина отличен отбор.

Иска ми се да разполагах с целия ми състав за този мач, но особено в атака сме ограничени без Джакомо Распадори и Шарле Де Кетеларе. Знам, че който и да играе, ще даде 100% за тази фланелка. Ще се опитаме да завършим първите 90 минути на този сблъсък, знаейки, че сме дали всичко от себе си, за да направим феновете ни щастливи. Байерн нямат много слаби места, но внимателно сме ги проучили. Имат толкова много качество в атака, особено Хари Кейн. Ние обаче не бива да губим нашата идентичност, нито да намаляваме темпото, защото интензитетът е нашата най-силна страна. Дали това ще бъде “Мисията невъзможна” за нас? Може би, но все пак е прекрасно да се изправим пред такова предизвикателство. Искаме да му се насладим, като наистина ми хареса отношението на момчетата”, коментира Паладино пред “Скай Спорт Италия”.

Снимки: Imago