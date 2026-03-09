Популярни
  ФА Къп
  Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в четвъртфиналите на ФА Къп

Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в четвъртфиналите на ФА Къп

  • 9 март 2026 | 21:36
  • 918
  • 0
Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в четвъртфиналите на ФА Къп

Голямо дерби се задава в следващия кръг на турнира за ФА Къп. В спор за място във финалната четворка на престижния турнир на Острова ще играят отборите на Манчестър Сити и Ливърпул.

Това отреди жребият, който бе изтеглен преди последния мач от осминафиналите между Уест Хем и Брентфорд.

Челси и Арсенал извадиха късмет, като "сините" приемат третодивизионния Порт Вейл, докато "топчиите" ще се изправи срещ втородивизонния Саутхамптън.

Лийдс на Илия Груев ще пътува до Лондон да мач с Уест Хам или Брентфорд, чийто мач се играе в момента.

Ето и всички мачове от програмата в 1/4-финалите

Саутхамптън - Арсенал
Челси - Порт Вейл
Манчестър Сити - Ливърпул
Уест Хам/Брентфорд - Лийдс

