Сити и Ливърпул кръстосват шпаги в четвъртфиналите на ФА Къп

Голямо дерби се задава в следващия кръг на турнира за ФА Къп. В спор за място във финалната четворка на престижния турнир на Острова ще играят отборите на Манчестър Сити и Ливърпул.
Това отреди жребият, който бе изтеглен преди последния мач от осминафиналите между Уест Хем и Брентфорд.
Челси и Арсенал извадиха късмет, като "сините" приемат третодивизионния Порт Вейл, докато "топчиите" ще се изправи срещ втородивизонния Саутхамптън.
Лийдс на Илия Груев ще пътува до Лондон да мач с Уест Хам или Брентфорд, чийто мач се играе в момента.
Ето и всички мачове от програмата в 1/4-финалите
Саутхамптън - Арсенал
Челси - Порт Вейл
Манчестър Сити - Ливърпул
Уест Хам/Брентфорд - Лийдс