Арне Слот: Хубавото е, че вече преживяхме едно гостуване на Галатасарай

След два поредни двубоя срещу Уулвърхамптън в Англия тимът на Ливърпул се завръща към Шампионската лига, където му предстои участие на осминафиналите. Съперник там е Галатасарай, а първата среща е във вторник вечер в Истанбул (19:45 часа). Както често се случва, тези отбори вече се срещнаха в основната фаза на турнира, като тогава турците спечелиха с 1:0 - отново на свой терен. Предстоящият мач ще е под №100 за мениджъра на мърсисайдци Арне Слот начело на отбора. Ето какво заяви той по някои теми.

За Галатасарай

Познаваме ги много добре, а сега гледаме още повече техни мачове. Имам голямо уважение към треньора – той е успешен и като футболист, и като треньор. Наскоро играха срещу Бешикташ и ги победиха с 10 души, което показва много за това как се борят. Имат качествени играчи, които се борят, и страхотни фенове зад себе си. Във вторник трябва да бъдем наистина много, много добри.

За мача през септември

Тогава нямаше голяма разлика между нас – играта беше доста равностойна, двубой 50/50, който загубихме заради дузпа. Така че това са два много добри отбора, които се изправят един срещу друг. В осминафиналите няма отбор, срещу който да искаш да играеш. А ние вече загубихме от Галатасарай, което говори достатъчно. Хубавото е, че вече сме преживели това веднъж и това помага. За нас беше ново – освиркванията от трибуните е толкова силно, когато ние владеем топката. Това беше ново за мен, а дори и за най-опитните ми играчи. Но ние не играем само срещу феновете – играем срещу 11 много добри футболисти.

За Алисон и Киеза

Снощи Феде се почувства зле. Али пък беше на тренировката, но към края на заниманието усети нещо. Лекарите го прегледаха и той, както и ние, решихме, че не е достатъчно добре, за да пътува. Има шанс да бъде готов за неделя. Не е нещо сериозно, но е твърде много за предстоящия мач.

За дилемата на десния бек

Този сезон използвах 5–6 различни играчи на тази позиция. Собослай е един от тях, а също така се представя много добре и в халфовата линия. Ако използвам него като десен бек, това е защото той е най-добрият играч за тази позиция, а не защото нямаме други опции там. Колкото повече играчи са на разположение, толкова по-добре, защото понякога към края на сезона се натрупва умора. Имаме варианти за избор, а това досега не се случваше често. Обикновено играеха едни и същи 13–14 футболисти. В мача срещу Уулвърхамптън успях да повлияя на играта със състезатели от пейката, което беше нещо ново.

За плана за мача

В Премиър лийг сме отборът с най-висок процент на владение на топката. Обикновено не допускаме много положения, още по-малко контраатаки. Трябва да бъдем добре организирани. Галатасарай има много силни оръжия – преходите са едно от тях. Виктор Осимен е страхотен нападател, може да бележи по много различни начини, но те имат и други опасни играчи. Баръш Йълмаз беше твърде бърз за нас два пъти през първото полувреме. Така че те имат много офанзивна заплаха и скорост. Трябва да сме наясно с това и ще бъдем. Но не винаги това, че знаеш силните страни на съперника, означава, че можеш да ги предотвратиш.

За подготовката за справяне с Осимен

Винаги взимаме мерки срещу специални играчи, а и в Премиър лийг често се изправяме срещу такива. Осимен е много класен, но не е единственият. Нашите централни защитници също го познават – Ван Дайк може би е играл срещу него, когато той беше в Наполи. Той не е единственият добър футболист и когато си на осминафиналите, трябва да накараш играчите си да осъзнаят качеството на целия съперник.

За създаването на положения

Имаме владение на топката, но не създаваме толкова положения, колкото бихте очаквали. Гледам футбол и създаването на положения вече не се случва толкова често – другите отбори са добре организирани, мощни, силни… Но както споменахте, в последния мач, който изиграхме тук, а и в много други срещи – имахме удар, изчистен от голлинията, а пет секунди по-късно беше отсъдена дузпа срещу нас.

Винаги вярвам, че нещата няма да се развиват така постоянно, затова се опитваме да създаваме повече положения. Нямаме много време за тренировки на терена, но правим срещи, на които показваме ситуации, в които можем да вземем по-добри решения.

Правим много от същите неща, които правехме и миналата година – преса, контрапреса – но отборите стават все по-организирани и играят по сходен начин: човек за човек по целия терен или с нисък блок от 11 играчи. Преди десет години, когато Нидерландия играеше срещу Люксембург, резултатът беше 8:0 – днес това вече не се случва често. Така че работим върху това, очевидно е за всички. Работим и върху статичните положения, които ни помогнаха. След това трябва да вкараш голове от тях.

Мисля, че ако Екитике излезе сам срещу вратаря, има голям шанс да отбележи. Така че ще видим къде се намираме по отношение на създаването на положения, но и това да не допускаме гол е също толкова важно.

За 100-ия си мач начело на Ливърпул

Това ме прави много горд – че мога да бъда мениджър на Ливърпул и това да е моят двубой №100. Не е лоша статистика, дори понякога усещането да е различно! Това ме изпълва с гордост и е хубаво, че 100-ият мач е толкова специален. Но както винаги, всичко е за играчите. Аз се опитвам да ги подготвям по същия начин, както и за предишните 99 срещи. Те трябва да се представят добре, а аз имам късмет, че разполагам с много добър отбор. Имам пълно доверие, че тези играчи ще играят на нивото, което се очаква от отбор на Ливърпул.

