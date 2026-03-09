Ханзи Флик: Нюкасъл ще ни притиска и трябва да се защитаваме добре

Барселона подновява участието си в Шампионската лига със сблъсък с Нюкасъл от осминафиналите. Първата среща е във вторник вечер от 22:00 часа на “Сейнт Джеймсис Парк”. Разликата в представянето на двата тима в първенствата им е огромна, като каталунците са лидери в Ла Лига, а “свраките” са чак 12-ти в Премиър лийг. Иначе Барса и Нюкасъл вече този сезон се срещнаха в ШЛ, като това стана през септември, когато испанците спечелиха с 2:1 като гости.

Ето какво заяви старши треньорът Ханзи Флик по редица теми:



За Чави и интервюто му

Колеги сме и имам добри отношения с него. Няма да кажа нищо за него – знам всичко, знам истината, но това е личен въпрос. Чави трябва да отговори дали това беше най-подходящият момент да говори. Надявам се това да не се отрази на отбора.

За мача с Нюкасъл и ШЛ като цяло

Ще видим една фантастична атмосфера в Нюкасъл. Те ще ни притискат и правят преходите много бързо. Трябва да се защитаваме много добре. Това е отбор с много бързи играчи и трябва да успеем да ги ограничим. Иначе мисля, че Шампионската лига вече е различна – всички отбори излизат, за да победят. Трябва да играем с увереност.

За Премиър лийг

За мен това е най-доброто първенство в света. Там разполагат с много пари, за да привличат най-добрите играчи. Ние трябва да играем според нашата философия и това искаме да покажем във вторник.

За отпадането от Купата на Испания

Говорихме и анализирахме станалото подробно. В първия мач (срещу Атлетико Мадрид 0:4 - бел.ред.) не се защитавахме така, както искахме. Някои играчи не направиха добър двубой. В реванша всички пресираха и се движеха компактно. Трябва да знаеш кога да играеш и кога да пресираш – дали си във висок или в среден блок. Без преса е трудно да се защитаваш.

За Маркъс Рашфорд

Той беше контузен, но вече се завърна. Все още не съм решил кой ще играе, но той е добра опция

За допуснатите голове

А колко гола сме отбелязали? Това не е само заради последната линия на отбраната. Но все пак трябва да се защитаваме добре.

За младостта на играчите

Говорим за млад отбор. Ламин Ямал, Фермин Лопес, Пау Кубарси… те имат невероятно качество. За мен е невероятно да ги гледам и да виждам как се развиват. Начинът, по който Кубарси се защитава… В Билбао изпълни тъч и го направи с невероятна сила. Като защитник е на нивото на Ямал. Трябва да се подобрява още, но когато натрупа повече опит, ще бъде изключителен. Ще играе на най-високото ниво, което можете да си представите.

За евентуално напускане на Деко

Няма притеснение дали той ще си тръгне, или не. Не можем да направим много по този въпрос. Не съм мислил за това, нито моите съотборници. Това не ни засяга толкова. Фокусирани сме върху това, което предстои, а то е важно. Преди всичко трябва да изчакаме резултата от изборите за президент. Откакто дойдох тук, съм бил в много добри отношения с Деко. Работехме много добре заедно. Анализирахме заедно трансферите и играчите от школата. Имаме една и съща идея, когато анализираме играчите, и всеки ден даваме най-доброто за клуба. Това е една от най-важните седмици за сезона и трябва да се съсредоточим върху мача. Наслаждавам се на всеки ден с този треньорски щаб – изграждаме този клуб за бъдещето. Всички, които сме тук, даваме най-доброто за клуба и това е, което искам да кажа. Сега се фокусираме върху утрешния мач.“

