Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Защитник на Байерн: Знаем какво да очакваме от Аталанта

Защитник на Байерн: Знаем какво да очакваме от Аталанта

  • 9 март 2026 | 20:55
  • 292
  • 0

Крайният защитник на Байерн (Мюнхен) Йосип Станишич увери, че в отбора знаят какво да очакват от утрешния си съперник в 1/8-финалите на Шампионската лига Аталанта. Той също така похвали своя треньор Венсан Компани и коментира собственото си представяне.

Компани засипа с похвали Аталанта и коментира състоянието на Кейн
Компани засипа с похвали Аталанта и коментира състоянието на Кейн

„Знаем какво да очакваме. Те дават всичко от себе си от първата минута. Аз съм защитник, така че е нужно малко време, за да придобия увереност да тръгна в атака. Около мен има играчи от световна класа. Трябва да имам по-добра позиционна игра. Харесва ми да играя на позициите краен защитник и централен бранител. Мисля, че можете да видите по отношение на тактиката какво сме се научили от Компани през последната година и половина. Той е невероятен треньор и страхотен човек. Знае как се чувстваш като играч. Има око както за отбора, така и за максималния успех“, коментира той на днешната си пресконференция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рууни: Не мисля, че Арсенал играе толкова зле, колкото хората говорят

Рууни: Не мисля, че Арсенал играе толкова зле, колкото хората говорят

  • 9 март 2026 | 17:00
  • 1485
  • 0
Гатузо се притеснява за защитници на Интер и Арсенал

Гатузо се притеснява за защитници на Интер и Арсенал

  • 9 март 2026 | 16:59
  • 1028
  • 0
Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

  • 9 март 2026 | 16:51
  • 1050
  • 4
Ламин Ямал и още трима от Барселона трябва да внимават при гостуването на Нюкасъл

Ламин Ямал и още трима от Барселона трябва да внимават при гостуването на Нюкасъл

  • 9 март 2026 | 16:26
  • 2796
  • 1
Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

  • 9 март 2026 | 16:11
  • 2026
  • 1
Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

  • 9 март 2026 | 15:42
  • 1421
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

  • 9 март 2026 | 19:57
  • 137675
  • 847
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  • 9 март 2026 | 21:08
  • 17593
  • 42
Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 17:24
  • 53290
  • 129
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 32580
  • 25
Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

  • 9 март 2026 | 17:31
  • 17167
  • 20
Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

  • 9 март 2026 | 18:42
  • 4943
  • 7