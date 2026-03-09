Защитник на Байерн: Знаем какво да очакваме от Аталанта

Крайният защитник на Байерн (Мюнхен) Йосип Станишич увери, че в отбора знаят какво да очакват от утрешния си съперник в 1/8-финалите на Шампионската лига Аталанта. Той също така похвали своя треньор Венсан Компани и коментира собственото си представяне.

„Знаем какво да очакваме. Те дават всичко от себе си от първата минута. Аз съм защитник, така че е нужно малко време, за да придобия увереност да тръгна в атака. Около мен има играчи от световна класа. Трябва да имам по-добра позиционна игра. Харесва ми да играя на позициите краен защитник и централен бранител. Мисля, че можете да видите по отношение на тактиката какво сме се научили от Компани през последната година и половина. Той е невероятен треньор и страхотен човек. Знае как се чувстваш като играч. Има око както за отбора, така и за максималния успех“, коментира той на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages