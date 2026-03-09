Компани засипа с похвали Аталанта и коментира състоянието на Кейн

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани се изказа много ласкаво за Аталанта преди утрешния осминафинален сблъсък между двата отбора от Шампионска лига. Той също така отказа да гарантира, че голмайсторът на тима Хари Кейн е достатъчно възстановен от контузията си, за да започне като титуляр в Бергамо.

“Ще играем срещу физически силен тим. Има сходства с мача ни в Дортмунд: отбрана с трима при притежание на топката и търсене на пробиви зад защитата. Но начинът, по който Аталанта пресират, е впечатляващ от години наред. Това е голяма част от техния успех. Имат опит в Европа и записаха убедителна победа над впечатляващия състав на Байер (Леверкузен) (преди две години - б.р.). Така че не са лесен опонент и никой не бива да ги подценява. Всеки експерт знае, че това може да е интересен сблъсък, но ние имаме нашите си силни страни и сме наясно, че ще срещнем италиански отбор.

Дали Кейн ще е титуляр? Хари имаше добра тренировка днес, но искаме да видим как е утре сутрин. За нас е важно, че е тук, и утре може да изиграе своята роля. Йонас Урбиг? Той трупа доста опит и няма да му е за първи път да играе. Но не става въпрос за Йонас, а за представянето на целия тим. Той е част от това и няма нужда да играе различна роля. Никога не съм възприемал елиминациите като напрегнати. Обичам такива периоди, в които имаше подобни възможности, като първо трябва да се потрудиш за тях. Реваншът е у дома и искаме да продължим напред. Ясно заявихме какви са целите на Байерн в този турнир. В момента сме на прав път. Не изпитваме страх, а просто виждаме възможността и ще се опитаме да се възползваме.

Знам, че в Италия сега се говори, че Аталанта са единственият им останал представител в Шампионската лига, както и че искате да обсъдим нивото на тукашния футбол. Видях Интер през миналия сезон и Аталанта през настоящия. Така че видях много таланти, които се развиват тук. На Борусия (Дортмунд) им беше тежко срещу тях, както и на Айнтрахт (Франкфурт) и Леверкузен неотдавна. Те са специален опонент с интересна игра за нас, треньорите, и отбора ни. Аталанта се развиха стъпка по стъпка и сега вярват, че могат да постигнат нещо специално.

Свикнали сме да бъдем фаворити в повечето мачове. Щом хората го казват, ние го приемаме. Но това не означава, че резултатът е даденост. Ще играем срещу доста добър тим, който може да победи всеки. Все пак спечелиха с 3:0 срещу Ювентус и са полуфиналист за Купата на Италия. Така че могат да постигнат много. Може и да сме в ролята на фаворити, като искаме да победим. Но когато погледнеш Аталанта, виждаш, че всичко е възможно”, коментира Компани на пресконференцията си преди двубоя.

Снимки: Imago