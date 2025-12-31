Популярни
  • 31 дек 2025 | 17:18
Шеф на Сасуоло посочи кого иска Интер и обясни за провалелния трансфер на Локатели в Арсенал

Директорът на Сасуоло Джовани Карневали разкри, че Интер и Болоня са отправили запитвания за Тарик Мухаремович. Той също така потвърди, че „неровердите“ са имали споразумение с Арсенал за Мануел Локатели през 2021 г., но то е било провалено поради желанието на самия играч.

Централният защитник на Сасуоло Мухаремович, който е продукт на академията на Ювентус, е привлякъл интереса на няколко италиански клуба. Това потвърди директорът на „неровердите“ Карневали в интервю за "Тутоспорт". Интер е сред клубовете, които следят национала на Босна и Херцеговина, но Карневали отрече Борнемут да е проявявал интерес към обещаващия бранител.

„Изобщо не сме длъжни да продаваме Мухаремович на всяка цена“, заяви Карневали. „Искаме да го развием и да повишим стойността му. Той има огромен потенциал и е нормално, ако се появи голям клуб, да го изслушаме“, продължи Карневали. „След това обаче трябва да намерим и заместник. Вече имахме няколко запитвания. Не от Борнемут, а от Интер, въпреки че няма официална оферта. Болоня също попита за Мухаремович онзи ден.“

Ювентус все още притежава 50% от правата при бъдеща продажба на Мухаремович. Според "Скай Спорт Италия" „бианконерите“ биха могли да се откажат от своя процент, за да улеснят преговорите между Интер и Сасуоло и да получат по-ниска трансферна сума за халфа на „нерадзурите“ Давиде Фратези.

„Аз мисля за нашия трансферен пазар, а не за финансовите договорености на Ювентус“, завърши Карневали.

Шефът на Саусоло внесе яснота и около случилото се с Мануел Локатели през лятото на 2021 година. Тогава халфът бе смятан за почти сигурно ново попълнение на Арсенал, но малко след това ситуация се промени, а той се присъедини към Ювентус. Това стана само няколко седмици след триумфа на Италия на Евро 2020.

"Вече бях продал Локатели на Арсенал, но той предпочете Ювентус и ние избрахме да го удовлетворим, отказвайки се от малко повече пари. За нас днес Тарик няма цена, защото много зависи от това кой ще дойде да пита за него," завърши Карневали.

Снимки: Gettyimages

