Ювентус търси нова задължителна победа

Ювентус ще посрещне Лече в мач от италианската Серия А на 3 януари 2026 г. Двубоят ще започне в 19:00 часа на стадион "Алианц Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от съдията Джузепе Колу, който ще следи за спазването на правилата в този двубой от италианското първенство за сезон 2025/2026.

Ювентус заема петата позиция в класирането на Серия А с 32 точки от 17 изиграни мача. "Бианконерите" имат добър голов баланс с 23 отбелязани и 15 допуснати гола. От своя страна, Лече се намира в опасната зона на таблицата, заемайки 16-то място с 16 точки от 16 мача. Гостите имат сериозни проблеми в нападение с едва 11 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала 22. Победа в този двубой би позволила на торинци да се доближат до челната четворка, докато за Лече трите точки биха били изключително ценни в борбата за оцеляване в елита.

Ювентус демонстрира отлична форма с четири победи в последните си пет мача. "Старата госпожа" постигна три поредни успеха в Серия А, като последно надделя над Пиза с 0:2 (27.12.2025). Преди това торинци победиха Рома с 2:1 (20.12.2025) и Болоня с 0:1 (14.12.2025). В Шампионската лига отборът също записа успех срещу Пафос с 2:0 (10.12.2025). Единственото поражение дойде от Наполи с 2:1 (07.12.2025). Лече показва колеблива форма с две победи и три загуби в последните си пет срещи. Отборът загуби последния си мач срещу Комо с 0:3 (27.12.2025), но преди това постигна важна победа над Пиза с 1:0 (12.12.2025). Последваха загуби от Кремонезе с 2:0 (07.12.2025) и Лацио с 2:0 (23.11.2025), а преди това имаше успех срещу Торино с 2:1 (30.11.2025).

В последните пет сблъсъка между двата отбора Ювентус има категорично предимство с четири победи и едно равенство. Последната среща се състоя на 12 април 2025 г., когато "бианконерите" спечелиха с 2:1 в мач от Серия А. Преди това, на 1 декември 2024 г., двата тима завършиха наравно 1:1 на терена на Лече. В по-ранните срещи Ювентус постигна убедителна победа с 3:0 като гост на 21 януари 2024 г., а на 26 септември 2023 г. се наложи с минималното 1:0 на своя стадион. На 3 май 2023 г. торинци отново победиха с 2:1. Статистиката показва, че Ювентус традиционно има превес в директните двубои, като Лече рядко успява да вземе точки срещу този съперник.

Освен това "старата госпожа" трябва да гони задължителни три точки, за да се изкачи поне временно в топ 4 и да се надява на грешка на Рома срещу Аталанта при евентуална грешка. Също така вчера Милан взе своето при визитата на Каляри и "бианконерите" ще опитат да не отварят прекалено много ножицата спрямо върха, оставайки в ролята си на скрит фаворит за "Скудетото".

Кенан Йълдъз се очертава като основна фигура в състава на Ювентус за предстоящия мач. Младият турски талант демонстрира впечатляващо развитие през този сезон, превръщайки се в един от най-креативните играчи на "бианконерите". С техниката си и способността да преодолява защитници в единоборства, Йълдъз създава постоянна опасност за противниковите отбори. Особено ефективен е при комбинациите в последната третина на терена, където често асистира на съотборниците си или сам завършва атаките. От страна на Лече, Тиаго Габриел се откроява като ключов играч. Бразилският защитник, който често действа и като полузащитник, е жизненоважен за отбранителната стабилност на гостите. Въпреки младата си възраст, той показва забележителна зрялост в играта си, като умело чете ситуациите и прави важни намеси. Способността му да изнася топката от защита и да участва в организацията на атаките прави Тиаго Габриел комплексен футболист, от когото до голяма степен ще зависи представянето на Лече в този труден гостуващ мач.