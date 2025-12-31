Кансело се връща в Европа, Интер е пръв на опашката

Защитникът на саудитския Ал-Хилал Жоао Кансело е много вероятно да напусне клуба през януарския трансферен прозорец. Това съобщи журналистът Фабрицио Романо.

От Интер са се свързали с Ал-Хилал, за да отправят запитване относно условията за наем на португалския национал. Барселона и Ювентус също са се поинтересували от ситуацията около Кансело.

31-годишният защитник играе за Ал-Хилал от лятото на 2024 г. През настоящия сезон португалският футболист е изиграл шест мача на клубно ниво, в които е отбелязал един гол и е направил две асистенции.

Настоящият договор на Кансело с Ал-Хилал е до края на юни 2027 г. В кариерата си той е играл за Интер, Барселона, Ювентус, Байерн (Мюнхен), Манчестър Сити, Валенсия и Бенфика.

Снимки: Gettyimages