Вальо Михов: Планирани са много сериозни проекти в ЦСКА

  • 1 яну 2026 | 09:31
  • 7620
  • 11

Бившият президент на ЦСКА Валентин Михов участва наскоро в среща между бивши звезди и ръководството на "армейците" относно възстановяване на Клуба на ветерана. Футболният функционер е оптимист за бъдещето на "червените".

Вече заравняват терена на "Армията"
Вече заравняват терена на "Армията"

"Дали ЦСКА уцели най-накрая правилната формула? Не знам дали в днешно време някой може да каже кое е правилно, и кое не. Виждаме и в самата държава какво става, има много несигурни неща. Аз съм от по-старо поколение и винаги се е работело със стратегия за три-четири години напред. Разбира се, в ЦСКА и Левски няма кой да те чака да се учиш, всеки иска победа, първо място, трофеи. Всичко друго е загуба за грандовете. Сега беше такъв тежък период, но мисля, че той вече се изживя. Просто трябва да се изчака.

ЦСКА прати крило в бившия му клуб
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

За мен трябва да се залага много на български футболисти, на развитие на детско-юношеската школа. И виждам, че в ръководството на ЦСКА има идеи в тази посока. Мишо Александров беше така добър да ни ги покаже. Планирани са много сериозни проекти и дай Боже това да даде резултат. Защото дори и да имаш уникална база и инфраструктурни, трябва да я напълниш със съдържание – с кадърни треньори, талантливи футболисти.

Анатоли Нанков похвали ново попълнение на ЦСКА
Анатоли Нанков похвали ново попълнение на ЦСКА

Таланти в България има много, но трябва да ги търсят подходящите хора. Ако искаме български футбол, това е бъдещето. Ясно е, че са нужни и чужденци, но те наистина да са много качествени и да са лидерите на своите отбори. Затова призовавам към търпение и стратегия с изграждане на собствени кадри", каза Валентин Михов пред "Тема Спорт".

