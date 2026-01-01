Вальо Михов: Планирани са много сериозни проекти в ЦСКА

Бившият президент на ЦСКА Валентин Михов участва наскоро в среща между бивши звезди и ръководството на "армейците" относно възстановяване на Клуба на ветерана. Футболният функционер е оптимист за бъдещето на "червените".

"Дали ЦСКА уцели най-накрая правилната формула? Не знам дали в днешно време някой може да каже кое е правилно, и кое не. Виждаме и в самата държава какво става, има много несигурни неща. Аз съм от по-старо поколение и винаги се е работело със стратегия за три-четири години напред. Разбира се, в ЦСКА и Левски няма кой да те чака да се учиш, всеки иска победа, първо място, трофеи. Всичко друго е загуба за грандовете. Сега беше такъв тежък период, но мисля, че той вече се изживя. Просто трябва да се изчака.

За мен трябва да се залага много на български футболисти, на развитие на детско-юношеската школа. И виждам, че в ръководството на ЦСКА има идеи в тази посока. Мишо Александров беше така добър да ни ги покаже. Планирани са много сериозни проекти и дай Боже това да даде резултат. Защото дори и да имаш уникална база и инфраструктурни, трябва да я напълниш със съдържание – с кадърни треньори, талантливи футболисти.

Таланти в България има много, но трябва да ги търсят подходящите хора. Ако искаме български футбол, това е бъдещето. Ясно е, че са нужни и чужденци, но те наистина да са много качествени и да са лидерите на своите отбори. Затова призовавам към търпение и стратегия с изграждане на собствени кадри", каза Валентин Михов пред "Тема Спорт".