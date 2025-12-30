Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Нов в ЦСКА: Астана е моят дом! Моите шампиони!

Нов в ЦСКА: Астана е моят дом! Моите шампиони!

  • 30 дек 2025 | 17:54
  • 1709
  • 4
Нов в ЦСКА: Астана е моят дом! Моите шампиони!

Едно от новите зимни попълнения на ЦСКА - Макс Ебонг, се сбогува емоционално с досегашния си тим Астана. 26-годишният полузащитник парафира тригодишен договор с "червените".

"Ще бъда кратък, защото не обичам да се сбогувам – винаги е трудно, когато обичаш силно. Моите думи никога няма да могат да предадат всичко, което е в душата ми и което е свързано с вас, момчета. Но дойде време да направя следващата крачка“, написа халфът в "Инстаграм".

"Благодаря на ръководството на клуба, на треньорския щаб, на съотборниците си, на персонала и на всеки фен, който ме подкрепяше във всеки един момент. Смело мога да кажа: Астана е моят дом! Завинаги в сърцето ми, Астана. Моите шампиони!“, завърши Ебонг.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

Серхио Рамос може да пристигне в Разград през януари

  • 30 дек 2025 | 13:47
  • 5223
  • 2
ЦСКА поздрави армейска легенда

ЦСКА поздрави армейска легенда

  • 30 дек 2025 | 12:47
  • 1828
  • 1
Чех отрече да се е изказвал негативно за Гонзо

Чех отрече да се е изказвал негативно за Гонзо

  • 30 дек 2025 | 12:18
  • 12198
  • 33
Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

Венци: Повече няма да позволя да ми се качват на главата! Лудогорец няма да си остави каруцата в калта

  • 30 дек 2025 | 11:55
  • 31027
  • 52
Гигант (Съединение) е готов с програмата за зимната подготовка

Гигант (Съединение) е готов с програмата за зимната подготовка

  • 30 дек 2025 | 11:50
  • 734
  • 0
Георги Мечечиев: Основната ни цел е да останем в групата! Нека хората не очакват чудеса

Георги Мечечиев: Основната ни цел е да останем в групата! Нека хората не очакват чудеса

  • 30 дек 2025 | 11:38
  • 1835
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 3740
  • 3
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

  • 30 дек 2025 | 17:21
  • 9887
  • 20
Алекс Николов е номер 2 в света!

Алекс Николов е номер 2 в света!

  • 30 дек 2025 | 13:50
  • 23049
  • 31
Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

Бивш капитан на ЦСКА сменя Враца със Суперлигата на Румъния

  • 30 дек 2025 | 11:13
  • 25127
  • 5
Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

Гочето: Левски има всички основания за титлата! Янев е армеец в кръвта си, ЦСКА ще има водеща роля

  • 30 дек 2025 | 11:32
  • 11833
  • 16
Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа в Нигерия

  • 30 дек 2025 | 09:14
  • 35542
  • 25