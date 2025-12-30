Нов в ЦСКА: Астана е моят дом! Моите шампиони!

Едно от новите зимни попълнения на ЦСКА - Макс Ебонг, се сбогува емоционално с досегашния си тим Астана. 26-годишният полузащитник парафира тригодишен договор с "червените".

"Ще бъда кратък, защото не обичам да се сбогувам – винаги е трудно, когато обичаш силно. Моите думи никога няма да могат да предадат всичко, което е в душата ми и което е свързано с вас, момчета. Но дойде време да направя следващата крачка“, написа халфът в "Инстаграм".

"Благодаря на ръководството на клуба, на треньорския щаб, на съотборниците си, на персонала и на всеки фен, който ме подкрепяше във всеки един момент. Смело мога да кажа: Астана е моят дом! Завинаги в сърцето ми, Астана. Моите шампиони!“, завърши Ебонг.