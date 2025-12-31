Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:20
  • 522
  • 1

ЦСКА осъществи изходяща сделка в самия край на 2025 година. "Армейците" преотстъпиха Кевин Додай на Влазня за пролетта. 20-годишното крило пристигна в Борисовата градина през лятото именно от този клуб, като "червените" платиха за правата му около 450 000 евро. Младежкият национал на Албания обаче не успя да се адаптира бързо към първото чуждестранно предизвикателство в кариерата си и не попадаше в сметките на Христо Янев.

ЦСКА нямаше много опции за Додай, тъй като според разпоредбите на ФИФА един футболист не може да играе за повече от два клуба в рамките на един сезон. Така Влазня се възползва от ситуацията и върна в редиците си Додай, който в последния си мач за тима на 17 юли се отчете с гол и асистенция при победата с 4:2 над Даугавпилс в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Фланговият футболист вече се е присъединил към тренировъчния процес на състава, който на 10 януари предстои да срещне Подградеци в 1/8-финал за Купата на Албания, пише "Тема Спорт". Влазня заема четвърто място във временното класиране на местното първентство с 30 точки от 18 мача, на 7 зад лидера Егнатия.

Сериозна роля за преотстъпването на Додай изигра и лимитът за играчи извън ЕС в efbet Лига. ЦСКА може да използва до 7 чужденци без европейски паспорт в мачовете, а до момента в отбора на Христо Янев те бяха цели 9. При очаквани още зимни попълнения без този документ. Такъв ще е случаят с бразилеца Лео Перейра. Затова и "армейците" планират раздяла още с Браян Кордоба и Сейни Санянг. На изхода в ЦСКА е и Дейвид Сегер, който не попада в плановете на треньора.

Снимки: Startphoto

