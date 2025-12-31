Популярни
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

  • 31 дек 2025 | 10:59
  • 1101
  • 0

ЦСКА ще обяви привличането на бразилеца Лео Перейра в началото на януари 2026 година. 25-годишното крило е считан за сигурно ново попълнение на червените, като пристига от бразилския елит. Там той бе преотстъпен в Спорт Ресифе през есента, като записа 16 мача с 3 гола и 1 асистенция в Серия А. Именно договорът му за наем до 31 декември е и причината от клуба да не представят Перейра досега. 

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?
Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Футболисът ще подпише с ЦСКА за три години и ще присъства на първата тренировка за годината на 5 януари. Там ще бъдат и другите две обявени попълнения – крилото Алехандро Пиедраита и халфът Макс Ебонг. Това ще е втори период в Европа за Перейра, който през пролетта на 2023 г. е част от португалския Маритимо.

