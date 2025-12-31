Анатоли Нанков похвали ново попълнение на ЦСКА

Бившият капитан и треньор в ЦСКА Анатоли Нанков има преки наблюдения върху качествата на новото попълнение на "армейците" Макс Ебонг. Те са събрани през 2020 година, която е първа за беларуския национал в Астана и последна за Стойчо Младенов и помощника му Нанков начело на Кайсар. Тогава Астана постига три победи над Кайсар, като Ебонг е титуляр при всяка от тях.

Нов в ЦСКА: Астана е моят дом! Моите шампиони!

„Със сигурност това е изключително работоспособен играч. Тогава действаше повече в ролята на опорен халф при система 4-2-3-1, но показваше, че има афинитет и към атаката. По-скоро влиза в рамките на модерната "осмица", която участва и в двете фази на играта. Макар че тогава беше доста млад, правеше впечатление. След това е натрупал и много повече опит в първенство като казахстанското, което далеч не е за подценяване. Считам го за поне равностойно на българското, а самият факт, че Кайрат играе в същинската фаза на Шампионската лига, е показателен за нивото там“, сподели Анатоли Нанков пред „Тема Спорт“.