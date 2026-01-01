Соле започва подготовка с "червените"

Африканският полузащитник Исак Соле ще започне подготовка с ЦСКА на 5 януари, съобщава "Тема Спорт". Футболистите на Христо Янев ще се съберат на базата в Панчарево за първа тренировка именно в първия понеделник за 2026 г. Очаква се ден по-рано националът на ЦАР да премине медицински изследвания. Добра новина за "червените" е, че звездата на Славия има и френско гражданство и няма да бъде в списъка играчи с паспорти на държави извън ЕС.

На 11 януари отборът заминава на тренировъчен лагер в Турция, където в рамките на две седмици ще изиграе четири контролни мача. Първият съперник на момчетата на Янев е Корона Киелце (на 14 януари), а три дни по-късно ЦСКА ще се изправи срещу Млада Болеслав. На 21 януари "червените" ще премерят сили с лидера в украинското първенство ЛНЗ Черкаси, а на 23 януари ще завършат подготвителния лагер с проверка срещу Нови Пазар.