  2. Футбол свят
Сложна схема за двама играчи с участието на Интер, Ювентус, Борнемут и Сасуоло

  • 29 дек 2025 | 17:16
  • 511
  • 0
Отборите на Интер и Борнемут проявяват интерес към централния защитник на Сасуоло Тарик Мухаремович, съобщава телевизия “Скай Спорт Италия”. Информацията гласи още, че Ювентус може да се намеси в трансферните преговори, като се откаже от клаузата си за 50% при продажба на 22-годишния футболист, за да намали желаната от „нерадзурите“ сума за Давиде Фратези.

Юве се е насочил именно към играча на Интер, който не получава достатъчно игрово време под ръководството на треньора Кристиан Киву. Грандът от Милано настоява за 30 милиона евро, уточнява БТА.

От друга страна, Мухаремович е изцяло собственост на Сасуоло, но Ювентус разполага с клауза за 50% от цената на играча, които ще получи при негова следваща продажба.

Самият играч е роден в Словения, но е национал на Босна и Херцеговина. Ювентус го взе в школата си като 18-годишен, след което през последното лято го продаде на Сасуоло за 3 млн. евро.

