Слот за Виртц, Лийдс и головете от статични положения

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди утрешното домакинство срещу отбора на Лийдс, който преди няколко седмици се добра до драматично равенство с мърсисайдци на "Елънд Роуд". Тогава шампионите водеха с 2:0 и 3:2, но изпуснаха трите точки с гол в 96-ата минута.

Ето и акцентите от брифинга на нидерландеца преди първия мач на шампионите за 2026 година:

Дали формата на Флориан Виртц се подобрява заради това, че той вече се адаптира към новата страна и начина на живот?

- Само той може да отговори на този въпрос. Аз мога да говоря от моята гледна точка, бидейки по-възрастен или поне доста по-възрастен от него. Първите няколко месеца в друга държава са различни. Животът ти е малко с главата надолу и това за един мениджър вероятно не е най-големият проблем, защото не е нужно да се изявявам на терена, но напълно разбирам, че някои хора и някои играчи се нуждаят от малко време, за да се адаптират и извън терена.

Най-голяма е адаптацията към тази лига заради нейната интензивност. Дори в мача с Уулвърхамптън, който беше единственият за седмицата, можеше да се види, че Юго Екитике получи крампи след 70 или 75 минути, а аз трябваше да сменя Флориан не защото играеше лошо, а защото той едва можеше да продължи да тича.

Дали головете, които тимът получава от статични положения, променят по толкова негативен начин играта на отбора?

- Мога само да се съглася, че е така. Това показва колко важни са головете в спорт с ниска резултатност, защото футболът е такъв. Един момент може да промени инерцията и това видяхме миналата седмица срещу Тотнъм и след това срещу Уулвс. Мисля, че и в двата мача, до момента, в който допуснахме гол, видяхме от Ливърпул представянето, което бихме искали. Головете имат огромно влияние върху инерцията на мача и това със сигурност се показа в последните два наши двубоя.

За това дали очаква още повече от новите попълнения?

- Това важи не само за новите попълнения. Ако привлечеш много играчи, но и много си тръгнат, виждаш, че футболистите започват да играят по-добре, след като са били заедно малко по-дълго време. Когато са имали повече тренировки и мачове заедно. Мисля, че това се видя миналия сезон, защото отборът беше същият и предната година с Юрген.

Историята многократно е показвала, че колкото по-дълго играчите играят заедно, толкова по-голям е шансът да спечелиш нещо. Ако добавяш играчи, има сериозен шанс за подобрение, но ако заместваш такива, както направихме ние, тогава отнема време. За съжаление, Джовани Леони няма да го видим повече този сезон, а Алекс Исак ще отсъства доста време преди да го видим отново.

За мача с Лийдс и идеята да се избегне нов напрегнат двубой срещи този съперник, както при равенството 3:3 на "Елънд Роуд":

- Предпочитам да нямаме още един такъв ден. Но това е част от живота ни във футбола. Имаме върхове и падения, така че трябва да го приемем. Това, което извлякох като опит от този мач, е, че страдахме много, когато започнаха да играят 4-3-3 в последните 20 минути от мача. Тогава отбеляза и техните голове. Добре, първият беше поредната намеса на VAR, но вторият беше наистина добър гол от тяхна страна. Третият беше от статично положение. Но е факт, че имахме повече трудности, когато играеха с четирима защитници, отколкото, когато бяха с петима".