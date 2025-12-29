Популярни
Гравенберх: Надяваме се да продължим серията си, знаем върху какво да работим

  • 29 дек 2025 | 15:25
Футболистите на Ливърпул искат да продължат победната си серия в английското първенство, но в същото време осъзнават къде грешат и ще работят върху това, заяви халфът на "червените" Райън Гравенберх след победата с 2:1 над Уулвърхемптън. Мърсисайдци са в серия от три успеха и вече са четвърти в класирането.

Гравенберх вкара първия гол за победата на "Анфийлд" и скоро след това Флориан Виртц добави още един, но "червените" отстъпиха контрола през второто полувреме. Сантиаго Буено върна едно попадение, но Уулвс не вкараха повече, въпреки че имаха шансове.

"През първото полувреме играхме много добре, създадохме положения и вкарахме две от тях. През второто полувреме обаче пак ни вкараха от статично положение и можеха дори да ни изравнят. В крайна сметка обаче показахме характер и останахме сплотени на терена. Аз лично не спирам да тичам и се старая да печеля всеки дуел", каза нидерландският халф, цитиран на клубния уебсайт.

"Също така обаче се старая да вкарвам, когато ми се отдаде възможност. Получих добра асистенция от Джереми Фримпонг. Видях го отдясно, намерих свободно пространство, той ме намери и всичко премина по план. Радвам се, че Джереми се завърна след контузия, защото той може да помага на отбора", продължи той.

"През второто полувреме не играхме на нашето ниво, но вече имаме много мачове зад гърба ни и умората си личи. Трябваше да задържаме повече топката, защото така тичат повече съперниците и съответно умората се трупа повече при тях. Не го направихме и именно върху това трябва да работим повече. Винаги искаме да печелим и се надявам да продължим серията ни. От тези три точки сме доволни", завърши Гравенберх.

Снимки: Imago

