Аякс връща ненужен на Ливърпул

В началото на този сезон Аякс търсеше опитен дефанзивен полузащитник. След напускането на ветерана Джордан Хендерсън имаше нужда от лидерство. Но човекът, който дойде в Амстердам, не отговаряше напълно на профила. И сега Джеймс Макконъл вече си тръгва.

В края на август 2025 г. Аякс обяви, че е наел играча на Ливърпул Джеймс Макконъл (тогава на 20 години). Накратко, не ставаше дума за опитен ветеран. Планът беше талантът да се завърне в шампиона на Англия след края на сезона.

Тези планове бяха променени: Макконъл вече е върнат на Ливърпул, който е трениран от Арне Слот. Сега 21-годишният играч записа седем участия за първия отбор на Аякс.

В началото на този сезон Джон Хейтинга все още беше треньор на Аякс. В предишна роля той беше асистент на Слот в Ливърпул. Така че той познаваше полузащитника от лични наблюдения. „Джеймс притежава истински победителски манталитет и ще осигури необходимата допълнителна острота в състава“, заяви техническият директор Алекс Кроес при пристигането на полузащитника.

„С него привличаме играч, който ще добави качества към отбора като дефанзивен опорен полузащитник. Той е част от състава на Ливърпул от няколко сезона и знае какво се изисква на най-високо ниво. Той има голям потенциал и при нас ще получи възможност да се развие добре.“

Споменатият по-горе Кроес също напуска Аякс. Клубът и Жорди Кройф са постигнали устно споразумение за позицията технически директор. Според амстердамския клуб все още трябва да се предприемат няколко стъпки, за да се стигне до окончателно назначение. Целта на настоящия номер 3 в Ередивизи е Кройф да започне работа в началото на февруари.

51-годишният син на Йохан Кройф ще наследи Алекс Кроес в Аякс. Аякс търсеше нов технически директор, след като Кроес заяви, че иска да напусне след уволнението на треньора Джон Хейтинга. Кроес остава по искане на Надзорния съвет за известно време. Договорът му е до края на сезона. Кройф преди това е бил професионален футболист в отбори като ФК Барселона и Манчестър Юнайтед. След това е работил на различни позиции в Макаби Тел Авив, ФК Барселона, Еквадор и Индонезия.