Дел Боске: Да си начело на Реал Мадрид е по-лесно, отколкото да си в друг клуб

  • 23 дек 2025 | 17:26
  • 762
  • 1

Висенте дел Боске, бивш треньор на Реал Мадрид и селекционер на испанския национален отбор, коментира настоящата ситуация около треньорския пост в мадридския клуб. Специалистът от Саламанка признава от собствен опит, че да тренираш Реал е по-лесно, отколкото да си в други отбори. Според него основната задача на един наставник днес е да знае как да използва целия състав, за да се справи с натоварения календар, както и да умее да изгради добра и здрава съблекалня.

Дел Боске, който този вторник навършва 75 години, направи тези разсъждения в интервю по повод удостояването му с наградата „Мария де Вийота“ за 2025 г. в знак на признание за кариерата му в Реал Мадрид и в националния отбор на Испания, с който спечели Световното първенство през 2010 г. в Южна Африка.

„Винаги съм се опитвал да се отнасям с хората по същия начин, по който се отнасяха с мен като дете. Винаги съм се стремял да изградя добра, здрава съблекалня. Това е много важно“, посочва треньорът, описвайки своята философия на работа, според изявления, предоставени от организаторите на наградата.

Той също така подчертава, че основната функция на един наставник в днешно време е да знае как да управлява състава в контекст, в който има мачове на всеки три дни. „Трябва да използваш всички. Това е голямата задача на треньора в момента“, убеден е той.

Освен това Дел Боске признава, че винаги е мислил, че кариерата му на треньорската скамейка ще се ограничи до работа с юношите, докато не поема мъжкия тим на Реал Мадрид през 1999 г. след няколко мача като временен наставник през 1994 и 1996 г. Според него „да си в Реал Мадрид е по-лесно, отколкото в други отбори“, съдейки по преживяното в клуба: „Това беше след страхотен период през 1998 г., а след това и през 2000 и 2002 г. Реал извърши подвиг“, спомня си той за двете европейски купи, спечелени по време на четирите му сезона начело на „белия балет“.

Като равносметка на кариерата си той заявява: „Бях привилегирован, че се посветих на футбола, тръгвайки от квартала, и бях в Реал 37 години; винаги в един и същи клуб. Бях щастлив, играейки футбол.“

Поглед към Световното първенство през 2026 г.
Разширявайки анализа си върху актуалните теми около Ла Роха, бившият селекционер на Испания е оптимист относно шансовете на страната да спечели второто си световно злато догодина в САЩ, Мексико и Канада: „Имаме цел отново да станем световни шампиони. Без да се хвалим и с предпазливост. Надяваме се да успеем, имаме национален отбор за това.“

