Официално: Испания и Аржентина ще спорят за трофея „Финалисима“

Националните отбори на Испания и Аржентина ще се изправят един срещу друг за трофея „Финалисима“ на 26 март 2026 година на стадион „Лусаил“ в Доха, Катар, от 20:00 часа българско време. Новината, която е известна от няколко седмици, най-после получи своето официално потвърждение днес от футболните федерации на двете страни. Идеята на този сблъсък е шампионите на Европа и Южна Америка да премерят сили помежду си.

Аржентина е двукратен носител на трофея, докато Испания за първи път има възможността да го спечели. Това ще е едва четвъртото издание на подобен двубой, като през 1985 и 1993 година той се провежда под името „Купа Артемио Франки“. В първия случай Франция печели с 2:0 срещу Уругвай, а във втория Аржентина побеждава Дания чрез дузпи след 1:1 в редовното време и продълженията, като общото е, че и в двата пъти триумфира домакинът на мача. Битката за трофея беше подновена чак през 2022 година, но под името „Финалисима“, като тогава Аржентина разби Италия с 3:0 на „Уембли“. Предстоящото издание пък ще се проведе на същия стадион, на който Лионел Меси и компания триумфираха във финала на Мондиал 2022.

🚨 Finalmente es 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟.



España y @Argentina disputarán la #𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗦𝗜𝗠𝗔 el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, Catar.



ℹ️ Toda la información: https://t.co/61RS0YcoCH #VamosEspaña pic.twitter.com/ZXZjHRGVdd — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 18, 2025

Това означава, че през март световният първенец ще защитава своя трофей срещу съперник, с който е играл 14 пъти досега. И двата тима имат по шест победи, а останалите две срещи са завършили наравно. Последният мач между двете страни е от пролетта на 2018 година, когато Испания печели в Мадрид с разгромното 6:1 в контрола. За да се подготвят за „Финалисима“, двата тима ще изиграят по един приятелски мач в дните преди техния сблъсък. Според AS съперник на Испания ще бъде Египет, а Аржентина ще играе с Катар.

Argentina and Spain will face off in La Finalissima on March 27 at Lusail Stadium, Qatar 🇦🇷🇪🇸



Messi and co. will return to the place where they won the 2022 World Cup. pic.twitter.com/uRy0o2uMhL — B/R Football (@brfootball) December 18, 2025