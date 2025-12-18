Ямал сгреши с избора си на национален отбор, смята легенда на Мароко

Нападателят на Барселона Ламин Ямал трябваше да направи избор между националните отбори на Испания и Мароко. Младият талант бе категоричен и реши да облече фланелката на испанския тим. Това решение обаче не се прие добре в Мароко, тъй като страната загуби една от изгряващите звезди на световния футбол. Раната в африканската селекция очевидно все още не е заздравяла.

Ямал можеше да избира, тъй като баща му е мароканец, но той е роден в Испания. Неговата майка пък е от Екваториална Гвинея.

Мустафа Хаджи, легенда на мароканския футбол с 63 мача и 13 гола за националния отбор, а впоследствие и помощник-треньор, коментира решението на Ламин пред Al Arabiya Sports: „Въпреки че играе за Испания, обичта, която испанците ще изпитват към него, никога няма да бъде същата като тази на мароканците. Жалко е, че не избра Мароко, защото ако го беше направил, щеше да е различно. Тъжно е, защото, както наскоро прочетох в един испански вестник, някои журналисти казваха: ‘Имаме Педри, искаме Педри, искаме и Ямал, но не го искаме толкова, колкото Педри’. Това означава, че той е сгрешил. Бих искал да играеше за Мароко. Той винаги ще си остане мароканец, дори и да играе за Испания“.

Мароко положи усилия да убеди Ламин, но той беше взел твърдо решение. В скорошно интервю самият футболист засегна темата: „Да, мина ми през ума, че мога да играя за Мароко. Те тъкмо бяха стигнали до полуфиналите на Световното първенство, но в момента на истината никога не съм се колебал. С цялото ми уважение и обич към Мароко, аз винаги съм искал да играя на Европейско първенство, да играя тук, в Европа. Европейският футбол е по-гледан и е по-близо до международната сцена. Като играч на Барса исках да спечеля Европейско първенство, което, слава Богу, вече постигнах, а сега искам да играя и на Световно с шансове да го спечеля. Винаги ще изпитвам обич към Мароко. Това също е моя страна. Истината е, че нямаше да е нито странно, нито лошо да играя за тях, но Испания играеше на еврото. Аз съм израснал в Испания и също я чувствам като моя страна“.

След няколко дни Мароко започва своя поход към спечелването на Купата на африканските нации. След като достигна до полуфиналите на последното Световно първенство, елиминирайки именно Испания, африканският отбор се надява да бъде сред кандидатите за трофея и на следващия Мондиал в САЩ.