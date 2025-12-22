6% от хейта в социалните мрежи срещу Ламин Ямал

Испанският национал и играч на Барселона Ламин Ямал е бил мишена на 6% от всички съобщения, съдържащи език на омразата в сферата на спорта в социалните мрежи през месец ноември. Това сочат данните на Испанската обсерватория за расизъм и ксенофобия (Oberaxe).

18-годишният футболист отново се превърна в основна цел на подобни атаки в спортния свят. Повод за това стана освобождаването му от националния отбор на Испания през ноември за последните световни квалификации, след като се оказа, че той се е подложил на инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорт в пубисната област. Важното е, че той е направил процедурата без предварителното одобрение от страна на Испанската футболна федерация. Вследствие на това зачестиха съобщения, в които нападателят на Барса беше сравняван с животни.

През този период 51% от засеченото съдържание, проповядващо омраза, е било премахнато от платформите. Това превръща ноември в месеца с най-висок процент на премахнато съдържание, изпреварвайки юли, когато цифрите рязко се покачиха заради събитията в Torre Pacheco.

Инстаграм е социалната мрежа с най-нисък процент на премахване на расистко и ксенофобско съдържание – едва 25%. Начело в класацията е ТикТок със 79%, следван от X (65%), Фейсбук (59%) и YouTube, който е премахнал 28% от подобни публикации.

Враждебността, изразена в мрежите през ноември, е била насочена основно към хора от Северна Африка, които са били обект на 76% от расистките съобщения – увеличение с 16 процентни пункта спрямо предходния месец. В 13% от тези публикации се е призовавало за експулсиране на мигранти.

Най-често срещани са били съобщенията, които дехуманизират чужденците, съставлявайки 69% от общия брой – с 24 процентни пункта повече от октомври. В тази връзка Oberaxe предупреждава за риска от нормализиране на подобно дискриминационно поведение в дигиталната среда. Гражданската несигурност се е утвърдила като основен катализатор за езика на омразата, като 74% от всички съобщения са били свързани с нея.

Обсерваторията подчертава, че „значителна част“ от съдържанието, свързано с несигурността, се е фокусирала върху публикуването на данни за националността на лица, задържани от полицията в Страната на баските, като по този начин мигрантите са били свързвани с престъпността, пише “Марка”.