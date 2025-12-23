Луис де ла Фуенте: Испания разполага с петима или шестима от най-добрите вратари в света

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте коментира вратарския пост в тима и потенциалните избори за Световното първенство догодина.
„Разполагаме с петима или шестима от най-добрите вратари в света, но никой не говори за Роберт Санчес или Лео Роман. И, разбира се, за Жоан Гарсия. В Испания има просто фантастични вратари“, заяви наставникът.
„В момента сме наистина съсредоточени върху трима и сме във възторг от Унай Симон, Давид Рая и Алекс Ремиро, но ще видим. Само Бог знае какво ще се случи до март или до юни. Нека запазим спокойствие. Когато дойде моментът, ще трябва да вземем необходимото решение. На някои хора то ще се хареса повече, отколкото на други. Каквото и решение да взема, ще го смятам за най-доброто“, каза Де ла Фуенте в интервю за "Кадена Сер".
Снимки: Gettyimages