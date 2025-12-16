Финалисима ще бъде през март

Мачът Финалисима, в който ще се срещнат националните отбори на Испания и Аржентина, ще се проведе през март 2026 г., съобщи ръководителят на Кралската испанска футболна федерация Рафаел Лузан.
"Тази мечта, наречена Финалисима, ще се сбъдне през март. Близо сме до споразумение по въпроса с УЕФА и чакаме официално потвърждение", каза Лузан пред El Chiringuito в социалната мрежа X.
Срещата е насрочена за 27 март на стадион Лусайл Айкон в Катар. Испания ще играе като настоящ европейски шампион, а Аржентина като носител на Копа Америка.
По-рано аржентинският нападател Лионел Меси обяви, че няма да участва в мача.