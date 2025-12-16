Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Финалисима ще бъде през март

Финалисима ще бъде през март

  • 16 дек 2025 | 05:03
  • 99
  • 0
Финалисима ще бъде през март

Мачът Финалисима, в който ще се срещнат националните отбори на Испания и Аржентина, ще се проведе през март 2026 г., съобщи ръководителят на Кралската испанска футболна федерация Рафаел Лузан.

"Тази мечта, наречена Финалисима, ще се сбъдне през март. Близо сме до споразумение по въпроса с УЕФА и чакаме официално потвърждение", каза Лузан пред El Chiringuito в социалната мрежа X.

Срещата е насрочена за 27 март на стадион Лусайл Айкон в Катар. Испания ще играе като настоящ европейски шампион, а Аржентина като носител на Копа Америка.

По-рано аржентинският нападател Лионел Меси обяви, че няма да участва в мача.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона иска защитник на Борусия

Барселона иска защитник на Борусия

  • 16 дек 2025 | 02:39
  • 575
  • 1
Атлетико и Симеоне ще разгледат офертите за трима свои

Атлетико и Симеоне ще разгледат офертите за трима свои

  • 16 дек 2025 | 01:19
  • 500
  • 0
Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

  • 16 дек 2025 | 00:47
  • 733
  • 0
Райо и Бетис се занулиха

Райо и Бетис се занулиха

  • 16 дек 2025 | 00:09
  • 499
  • 0
Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 15057
  • 46
Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

  • 15 дек 2025 | 23:53
  • 2425
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 15057
  • 46
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 30967
  • 133
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 19235
  • 14
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 38230
  • 66
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 33132
  • 63
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 21480
  • 82