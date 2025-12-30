Арсенал - Астън Вила (съставите)

Арсенал и Астън Вила излизат в най-заплетения мач от 19-ия кръг на английската Премиър лийг.

Само три точки разделят двата тима в полза на "артилеристите", които заемат първото място. Така при успех "виланите" ще се изравнят по точки с лидера и ще отворят възможност пред Манчестър Сити да излезе еднолично след нова година при победа над Съндърланд на 1-ви януари. Дори при равенство подобен вариант е възможен, като ремито ще опази надбягването с "три коня" за началото на втория дял от кампанията.

Залогът обаче не е само битката за титлата. Унай Емери неведнъж сподели, че бирмингамци реално нямат възможността към момента да преследват първото място в края на сезона, но пред тях се отваря шанс да запишат рекорд в клубната си история. С успеха преди седмица над Челси "виланите" регистрираха 11-тата си поредна победа във всички турнири. Постижение, до което бяха стигали само два пъти до този момент в далечното си минало, като сега могат за първи път да направят 12 последователни успеха. Интересното е, че първият път, когато отборът от Бирмингам стига до 11 поредни победи, печели титлата в Първа дивизия (предшественикът на Премиър лийг) за 1897 г. Това означава, че дори при загуба днес оптимизмът на "Вила Парк" остава огромен.

Астън Вила стори нещо, което го бе правил само още два пъти в историята си!

Микел Артета направи само две промени спрямо победата през уикенда срещу Брайтън с 2:1. Деклан Райс, Майлс Люис-Скели не попаднаха в титулярния състав, а за сметка на тях стартираха Габриел Магаляеш и Юриен Тимбер. Люис-Скели има вероятност да се появи в хода на двубоя, докато това не важи за Райс, който въобще не попадна в групата за мача, тъй като се контузи по време на мача с "чайките" и официално приключи с футбола за 2025 г.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Gabriel partners Saliba

🫡 Timber in at right-back

©️ Odegaard pulling the strings



Let’s end the year on a high, Gunners 👊



🤝 Presented by @deel — Arsenal (@Arsenal) December 30, 2025

Унай Емери трябваше да направи няколко ротации и от обрата срещу Челси отпаднаха от титулярния състав Мати Кеш, Ян Маатсен, Джон Макгин, Бубакар Камара и Донийл Мален. Кеш и Камара конкретно не са изобщо в групата за двубоя, тъй като на "Стамфорд Бридж" те получиха петия си жълт картон от началото на сезона и съответно получиха наказание. Така на тяхно място за първия съдийски сигнал бяха разпределени Ламар Богард, Люка Дин, Амаду Онана, Джейдън Санчо и Оли Уоткинс. Именно върху Уоткинс падат и много от погледите и надеждите на "виланите", тъй като той бе скритият коз в ръкава на Емери срещу Челси, след като се появи при 0:1 в 58-ата минута, а в 63-тата изравни и по-късно в 84-ата оформи крайното 2:1 за бирмингамци.

Сблъсъкът на "Емиртатс" е тази вечер от 22:15 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите неговото развитие в реално време.

A late one in the capital — IT’S MATCHDAY VILLANS ⚫️ pic.twitter.com/rprYMdzF88 — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 30, 2025

АРСЕНАЛ - АСТЪН ВИЛА



ПРЕМИЪР ЛИЙГ, XIX КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



АРСЕНАЛ: 1. Давид Рая, 12. Юриен Тимбер, 2. Уилям Салиба, 6. Габриел Магаляеш, 5. Пиеро Инкапие, 36. Мартин Субименди, 23. Микел Мерино, 7. Букайо Сака, 8. Мартин Йодегор, 19. Леандро Тросар, 14. Виктор Гьокереш

МЕНИДЖЪР: Микел Артета



АСТЪН ВИЛА: 23. Емилиано Мартинес, 36. Ламар Богард, 4. Езри Конса, 3. Виктор Линдельоф, 12. Люка Дин, 24. Амаду Онана, 8, Юри Тилеманс, 19. Джейдън Санчо, 27. Морган Роджърс, 10. Емилиано Буендия, 11. Оли Уоткинс

МЕНИДЖЪР: Унай Емери



НАЧАЛО: 30 декември 2025 г. (вторник) | 22:15 часа

СТАДИОН: "Емиратс", Лондон

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Дарън Ингланд